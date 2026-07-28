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'श्री' पुन्हा परतला! शंशाक केतकरचं झी मराठीवर कमबॅक, 'या' मालिकेत एन्ट्री घेणार

SHASHANK KETKAR NEW ENTRY IN KAMALI TV SHOW: झी मराठीवरील लोकप्रिय 'कमळी' मालिकेत अभिनेता शशांक केतकरची दमदार एन्ट्री होणार आहे. त्याची नक्की काय भूमिका असेल याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे.
SHASHANK KETKAR

SHASHANK KETKAR RETURNS TO ZEE MARATHI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ZEE MARATHI KAMALI SERIAL LATEST CAST UPDATE: सध्या मालिकांमध्ये टीआरपीच्या दृष्टीनं वेगवेगळे बदल होताना पहायला मिळताय. अनेक वेळा मालिकेचं कथानक बदललं जातय. तर कधी नव्या कलाकरांची एन्ट्री होताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळीमध्ये मोठा बदल होणार आहे.

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