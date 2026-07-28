'श्री' पुन्हा परतला! शंशाक केतकरचं झी मराठीवर कमबॅक, 'या' मालिकेत एन्ट्री घेणार

ZEE MARATHI KAMALI SERIAL LATEST CAST UPDATE: सध्या मालिकांमध्ये टीआरपीच्या दृष्टीनं वेगवेगळे बदल होताना पहायला मिळताय. अनेक वेळा मालिकेचं कथानक बदललं जातय. तर कधी नव्या कलाकरांची एन्ट्री होताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळीमध्ये मोठा बदल होणार आहे. .कमळी मालिकेत अभिनेता शंशाक केतकरची एन्ट्री होणार आहे. त्याने याआधी झी मराठीवरील 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेत काम केलं होतं. तसंच त्याने मुरांबा, पाहिले न मी तुला, सुखांच्या सरींनी हे मन बावरे अशा मालिकांमधून त्याने प्रेक्षकांच्या मनात आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .२०१३मध्ये शंशाकने 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेत श्री ची भूमिका साकारली होती. त्यावेळी त्याच्या श्री या पात्राला भरपूर प्रेम मिळालं. त्याचा काहीही हं श्री हा डायलॉग प्रचंड व्हायरल झाला होता. आजही त्या मालिकेतील डॉयलॉगचा चाहत्यांमध्ये वापर होतच असतो. .दरम्यान अशातच झी मराठीनं त्यांच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये शंशाक केतकर कमळी मालिकेत एन्ट्री घेणार असल्याचं दिसतय. परंतु शशांक हा पाहुणा कलाकार म्हणून केवळ २ ३ भागांसाठी येणार आहे की त्याचं पात्र कथेचा पुढे नेण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं असणार का? याबाबत झी मराठी वाहिनी अधिकृत माहिती दिलीय..दरम्यान शंशाक केतकर पुन्हा झी मराठीच्या मालिकेतून एन्ट्री घेणार असल्याचं कळताच त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. सर्वांनीच त्याला भरभरुन शुभेच्छा दिल्या आहेत. झी मराठीनं शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये शशांक फक्त पाठमोरा उभा आहे. परंतु चाहत्यांनी त्याला लगेच ओळखलं..आधी अलिबाग, आता वर्सोवा! विराट-अनुष्काने मुंबईत घेतलं तब्बल 'इतक्या' कोटींचं घर, किंमत ऐकून थक्क व्हाल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.