एकदम क्यूट! शशांक केतकराच्या लेकीला पाहिलत? दिवाळीनिमित्त शेअर केला खास फॅमिली फोटो

Shashank Ketkar: अभिनेता शशांक केतकरने हा प्रेक्षकांच्या मनातील अभिनेता आहे. सध्या तो मुरंबा मालिकेतून तो प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतो. होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. त्याचं श्रीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. दरम्यान अशातच आता शशांक केतकरने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर मुलाचा आणि मुलीचा चेहरा चाहत्यांना दाखवला आहे..शशांकने दिवाळीच्या शुभ मुहुर्तावर मुलगा ऋग्वेद आणि लेक राधाचा फोटो शेअर केला आहे. यावेळी त्याने खास फॅमिली फोटो क्लिक केला आहे. फोटो पोस्ट करत त्याने 'आनंदाचं झाडं दारी झुलते डहाळी' असं कॅप्शनही दिलं आहे. तसंच त्याने सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. शशांकने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये शशांक, त्याची पत्नी प्रियंका आणि त्याची दोन मुलं पहायला मिळत आहे. .शशांकने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर दिवाळीचे फोटो पोस्ट केले आहे. हे फोटो पोस्ट करताच चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. तसंच त्याच्या बाळाचं आणि कुटुंबाचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, 'किती गोड कुटुंब आहे' तर दुसऱ्याने म्हटलं की, 'राधा आणि ऋग्वेद दोघेही प्रियंकाची कॉपी आहे.' सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो व्हायरल होताना पहायला मिळताय..अभिनेता शशांक केतकरबद्दल बोलायचं झालं तर, 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेतील श्रीच्या पात्रामुळे तो घराघरात पोहचला. त्यानंतर आता तो मुरांबा मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. तसंच तो नवनवीन नाटकात सुद्धा पहायला मिळतोय. आता नवीन नाटकांमधून सुद्धा तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .क्रृर नजर, बदल्याची आग! सिद्धार्थ जाधवचा 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' सिनेमातील आक्राळ विक्राळ लूक व्हायरल.