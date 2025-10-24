एकदम क्यूट! शशांक केतकराच्या लेकीला पाहिलत? दिवाळीनिमित्त शेअर केला खास फॅमिली फोटो

Premier

Shashank Ketkar Shares Adorable Family Photos Viral: अभिनेता शशांक केतकरने दिवाळीच्या शुभमुहुर्तावर मुलांचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत. हे फोटो पोस्ट करतान शशांकवर चाहत्यांनी शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. तसंच दोन्ही मुलं प्रियंकाची कार्बन कॉपी असल्याचं म्हटलंय.
Shashank Ketkar: अभिनेता शशांक केतकरने हा प्रेक्षकांच्या मनातील अभिनेता आहे. सध्या तो मुरंबा मालिकेतून तो प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतो. होणार सून मी ह्या घरची या मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. त्याचं श्रीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. दरम्यान अशातच आता शशांक केतकरने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर मुलाचा आणि मुलीचा चेहरा चाहत्यांना दाखवला आहे.

