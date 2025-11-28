Premier

बापरे! अभिनेता शशांक केतकर बेपत्ता, सिद्धार्थ जाधव घेऊन फिरतोय मिसिंगचे पोस्टर, व्हिडिओ व्हायरल

Shashank Ketkar ‘Missing’ Video Goes Viral: अभिनेता शशांक केतकरचा 'मिसिंग' पोस्टर असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. सिद्धार्थ जाधव आणि सायली संजीव यांच्या हातातील हे पोस्टर पाहून शशांक बेपत्ता झाल्याच्या चर्चा रंगल्या.
अभिनेता शशांक केतकर यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. सध्या शंशाक मुरांबा मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. शशांक केतकर हा होणार सून मी ह्या घरची मालिकेतून घराघरात पोहचला. त्याचं श्रीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. आता शशांक मालिकांसह सिनेमामध्ये देखील आपल्या अभिनयाची छाप पाडतोय. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्या व्हिडिओमधून असं दिसून येतय की, अभिनेता शशांक केतकर बेपत्ता झालाय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

