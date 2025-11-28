बापरे! अभिनेता शशांक केतकर बेपत्ता, सिद्धार्थ जाधव घेऊन फिरतोय मिसिंगचे पोस्टर, व्हिडिओ व्हायरल

अभिनेता शशांक केतकर यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. सध्या शंशाक मुरांबा मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. शशांक केतकर हा होणार सून मी ह्या घरची मालिकेतून घराघरात पोहचला. त्याचं श्रीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. आता शशांक मालिकांसह सिनेमामध्ये देखील आपल्या अभिनयाची छाप पाडतोय. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्या व्हिडिओमधून असं दिसून येतय की, अभिनेता शशांक केतकर बेपत्ता झालाय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर सध्या सिद्धार्त जाधव आणि सायली संजीव यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्या व्हिडिओमध्ये सिद्धार्थ जाधव आणि सायली संजीवच्या हातात मिसिंगचं एक पोस्टर दिसतय. तसंच त्यावर शशांक केतकरचा फोटो आहे. हे पोस्टर घेऊन सिद्धार्थ जाधव, सायली संजीव सगळीकडे फिरताना दिसत आहे. यावर शशांक केतकर बेपत्ता झाला का? अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. .परंतु लवकरच शंशाक केतकर, सायली संजीव, सिद्धार्थ जाधव आणि सुबोध भावे यांचा कैरी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमामध्ये शंशाक केतकरची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ त्या सिनेमाच्या प्रमोशनचा भाग असल्याचं काही नेटकऱ्यांचं म्हणण आहे. हा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. .दरम्यान कैरी हा सिनेमा 12 डिसेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन शंतनू रोडे यांनी केलय. सिनेमामध्ये सायली संजीव, शशांक केतकर, सुबोध भावे आणि सिद्धार्थ जाधवसह अरुण नलावडे, सुलभा आर्य हे कलाकार पहायला मिळणार आहे. या सिनेमाचं संपुर्ण शुटिंग कोकणातील निसर्गरम्य ठिकाणी झालं आहे. .फक्त सुरजच नाही, प्रेक्षकांच्या लाडक्या येसुबाईंच्याही लग्नाआधीच्या विधींना सुरुवात; थाटात पार पडला घाणा अन् बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.