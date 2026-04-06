'तुमच्या रोमॅंटिक सीनची वाट बघते' शंशाकची पत्नी बघायची नवऱ्याच्या रोमँटिक सीनची वाट, अभिनेता म्हणाला...'त्या सीनवरुन ती...'

SHASHANK KETKAR TALKS ABOUT WIFE: मालिकाविश्वात अशा अनेक मालिका आहेत ज्या आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. त्यातील एक जोडी म्हणजे सिद्धार्थ आणि अनुची. 'हे मन बावरे' या मालिकेत शंशाक केतकर आणि मृणाल दुसानिस यांनी या भूमिका साकारल्या होत्या. आज ही मालिका संपून अनेक वर्ष झाली. परंतु सिद्धार्थ-अनुची जोडी आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. मालिकेच्या निमित्तानं शंशाक आणि मृणाल यांची चांगली मैत्री झाली होती. या दोघांचे घरचे सुद्धा एकमेकांना तेवढेच छान ओळखतात. अशातच आता शंशाकने एका मुलाखतीत मृणालसोबतच्या रोमॅंटिक सीनवेळी बायकोची काय प्रतिक्रिया असायची? याबद्दल सांगितलं आहे. .शंशाक केतकर आणि मृणाल दुसानीस यांनी नुकतीच 'दिल के करीब' या सुलेखा तळवलकर हिच्या शोला हजेरी लावली होती. या मुलाखतीत बोलताना दोघांनी त्यांच्या सेटवरचे किस्से, मैत्रीचे किस्से, स्वभाव सगळ्या गोष्टी सुरु केल्या. यादरम्यान दोघांनी आपल्या कुटुंबाबद्दल सुद्धा भावना व्यक्त केल्या. तसंच शंशाकने रोमँटिक सीनवेळी बायकोची काय रिअॅक्शन असायची? याबद्दल सुद्धा सांगितलय. .मुलाखतीत दोघांना विचारलं की, एकमेकांचे कुटुंबांना ओळखतात का? त्यावर बोलताना शंशाक म्हणाला, 'हो प्रियांका तर आमच्या रोमँटिक सीनची वाट पहायची आणि म्हणायची. दोघांच्या रोमँटिक सीन मला फार आवडतात. काही चुकलं तर ओरडायची सुद्धा' यावेळी मृणालने देखील प्रियांकाचं कौतूक करत म्हटलं की, 'प्रियांका खरंच खुप छान आहे. मी तिच्या घरी जेवायला सुद्धा गेलीय. एक वेळ तर अशी होती शंशाकपेक्षा प्रियांकाची जास्त जवळची मैत्री झाली होती.' .दरम्यान मृणाल शंशाकबद्दल बोलायचं झालं दोघेही स्टार प्रवाह वाहिनीवर वेगवेगळ्या मालिकेत पहायला मिळताय. शंशाक केतकर सध्या मुरांबा मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहे, तर मृणाल लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेत नंदिनीची मुख्य भूमिका साकारत आहे.