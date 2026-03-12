किती क्युट! शशांक केतकरची लेक सेम टू सेम त्याच्यासारखीच, नाक, डोळे पाहून नेटकरी म्हणाले... Viral Video

MURAMBA FAME SHASHANK KETKAR FAMILY VIRAL VIDEO: अभिनेता शशांक केतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. होणार सुन मी ह्या घरची या मालिकेतील त्याची श्रीरंग गोखले याची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. दरम्यान आता तो स्टार प्रवाह वाहिनीवरील मुरांबा मालिकेत मुख्य भूमिकेत पहायला मिळतोय. अशातच आता त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .नुकताच स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळा पार पडला. १५ मार्च रविवारी या सोहळ्याचं प्रेक्षपण होणार आहे. या सोहळ्याला स्टार परिवारातील सर्व कलाकारांनी आपल्या कुटुंबासमवेत हजेरी लावली होती. यावेळी शशांक केतकर सुद्धा त्याच्या कुटुंबासोबत पुरस्कार सोहळ्याला पोहचला. पत्नी आणि दोन मुलांसह तो सोहळ्याला आला होता. शशांकची दोन्हीही मुलं सेम त्याच्यासारखी दिसत असल्याची व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय. .सध्या सोशल मीडियावर शशांकचा त्याच्या मुलांसोबत व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. व्हिडिओमध्ये शशांकची गोंडस मुलगी राधा त्याच्या मागेपुढे करताना पहायला मिळतेय. तिचा लूक पाहून ती सेम टू सेम त्याच्यासारखी दिसत असल्याचं पहायला मिळतय. नाक, डोळे देखील सेम शशांकसारखे दिसून येताय. लेकीला पाहून नेटकऱ्यांनी सुद्धा आश्चर्य व्यक्त केलय. .राधाला पाहून नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर अनेक कमेंट्स केल्या आहेत. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'राधा खुप क्युट दिसते.' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'राधा सेम वडिलांवर गेलीय.' 'अनेकांनी व्हिडिओवर हार्ट इमोजी शेअर करत केतकर कुटुंबाचं कौतूक केलय.' सध्या सोशल मीडियावर शशांक मुलांमुळे चर्चेत आलाय. .शुभमंगल सावधान! इशा डेचं धुमधडाक्यात लग्न, सोशल मीडियावर फोटो VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.