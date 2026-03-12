Premier

किती क्युट! शशांक केतकरची लेक सेम टू सेम त्याच्यासारखीच, नाक, डोळे पाहून नेटकरी म्हणाले... Viral Video

SHASHANK KETKAR’S DAUGHTER RADHA LOOKS EXACTLY LIKE HIM:अभिनेता शशांक केतकरचा त्याच्या कुटुंबासोबतचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळ्यात शशांक पत्नी आणि दोन मुलांसह उपस्थित होता.
Apurva Kulkarni
Updated on

MURAMBA FAME SHASHANK KETKAR FAMILY VIRAL VIDEO: अभिनेता शशांक केतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. होणार सुन मी ह्या घरची या मालिकेतील त्याची श्रीरंग गोखले याची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. दरम्यान आता तो स्टार प्रवाह वाहिनीवरील मुरांबा मालिकेत मुख्य भूमिकेत पहायला मिळतोय. अशातच आता त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

