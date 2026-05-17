'मुलांना जन्माला घालण्यापेक्षा कुत्रा पाळा' शेफाली शाहचा सल्ला, तरुण पिढीला दिला 'हा' सल्ला

BOLLYWOOD ACTRESS SHEFALI SHAH ON MARRIAGE AND RELATIONSHIPS: अभिनेत्री शेफाली शाह ही हिंदी सिनेसृष्टीत प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. चिरैया या सिनेमानंतर तिने शैफालीची भूमिका साकारली होती. नुकत्याच एका मुलाखतीत शेफाली शाह हिने लग्न, नातेसंबंध आणि मुलाबद्दल तिचं मत व्यक्त केलय. यावेळी तिने पालकत्वाविषयी अनेक बेधडक वक्तव्य केलय. विशेष म्हणजे 'मुलं होण्यापेक्षा कुत्रे पाळा' असं त्यांनी केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आलय. .लिली सिंह हिला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना शेफाली म्हणाली की, 'लहान वयात लग्न करु नका, शक्यतो टाळा. त्या वयात आपल्यालाच स्वत:बद्दल नीट माहिती नसती. त्यामुळे शांत राहा, लोकांना भेटा आणि त्यांना समजून मगच लग्नाचा निर्णय घ्या' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. तिच्या या वक्तव्याची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..पुढे बोलताना शेफाली असही म्हणाली, 'लग्न हा निर्णय खूप मोठा आणि गंभीर आहे. भावनिकदृष्ट्या पारंपारिक झाल्यानंतर आयुष्यातून काय अपेक्षा आहेत? हे समजल्यानंतर लग्न करायला हवं. मला ट्रोल केलं जाईल, पण मुलं होण्यापेक्षा कुत्रे पाळा, ते माणसावर निस्वार्थ प्रेम देणारे असतात' असंही ते म्हणाले..शेफाली शाहच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर ती सध्या ३७ वर्षांची आहे, परंतु तरीही अविवाहित आहे. परंतु तिच्या मुलं होण्यापेक्षा कुत्रे पाळा या वक्तव्यानंतर मला ट्रोल केलं जाईल आणि कुत्रे हे माणसाला निस्वार्थ प्रेम देणारे असतात. असंही ती मुलाखतीत म्हणताना सांगितलं. .दरम्यान शेफाली शाह हिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं तर तिचं पहिलं लग्न अभिनेता हर्ष छाया याच्यासोबत झालं होतं. मात्र काही वर्षांनंतर दोघे वेगळे झाले. शेफाली शाह हिला प्राण्यांचं प्रचंड वेड असून तिच्याकडे दोन याबेरियन हस्की जातीचे कुत्रे आहेत. ती कुत्र्यांचे फोटो व्हिडिओ शेअर करत असतात..'लाल लाल करलची बांगडी...' सावळ्याची जणू सावली फेम प्राप्ती रेडकरचा धमाकेदार डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.