शहनाज गिल पडली RCBच्या 'या' क्रिकेटरच्या प्रेमात? व्हायरल व्हिडीओमुळे चर्चेला उधाण, नेटकरी म्हणतात

'बिग बॉस'मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री आणि गायिका शहनाज गिल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्यामागे कारणही तसंच आहे. सध्या आयपीएल २०२६ सुरू आहे. शहनाज आयपीएलच्या मॅचदरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर या टीमला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्ये पोहोचली होती. तिला असं रॉयल चॅलेंजर्सची जर्सी घातलेली पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटलं मात्र यामुळे तिच्या आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या एका सदस्याच्या डेटिंगच्या चर्चांना उधाण आलंय. .शहनाज गिल कायमवह आरसीबी या संघाला पाठिंबा देत आलीये. मात्र यावेळेस तिने जर्सी घालून आरसीबीला सपोर्ट करण्यासाठी रायपूरच्या मंदानावर हजेरी लावली होती. तिचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात ती स्वतः आरसीबीसाठी चीअर करताना दिसतेय. एका रिलमध्ये तिने माझं हृदय RCBसाठी धडधडतं असं म्हंटल. त्यानंतर तिच्या आणि RCB चा खेळाडू देवदत्त पडिक्कलच्या डेटिंगच्या चर्चा सुरू झाल्यात. .काही नेटकऱ्यांनी शहनाज देवदत्त पडिक्कलसाठी आरसीबीच्या सामन्याला आली आहे का? असं विचारलं तर काहींनी या अफवा असल्याचं सांगत या शक्यता खोडून काढल्या. या चर्चांवर शहनाज आणि देवदत्त या दोघांनीही यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या चर्चांवर शहनाज आणि देवदत्त काय प्रतिक्रिया देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे..