Viral Video : सर्जरीनंतर अभिनेत्रीने दाखवते 825 ग्रॅमचे सिलिकॉन ब्रेस्ट, नवीन लुकवर नेटकरी म्हणाले, 'हे तर पूर्ण बदललंय'

Actress Sherlyn Chopra removes her 825-gram silicone breast implants: शर्लिन चोप्राने अखेर ८२५ ग्रॅमचे ब्रेस्ट इम्प्लांट काढून टाकत सर्जरी पूर्ण केली असून, हॉस्पिटलमधून व्हिडिओ शेअर करत तिने सिलिकॉन ब्रेस्टही चाहत्यांना दाखवले.
Actress Sherlyn Chopra removes her 825-gram silicone breast implants

Apurva Kulkarni
बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री त्यांच्या सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. सेलिब्रिटी सौदर्यं वाढवण्यासाठी अनेक गोष्टी करताना दिसतात. सर्जरीतून शरीराचे पार्ट सुद्धा बदलताना पहायला मिळतात. परंतु अशा काही अभिनेत्री आहेत ज्यांनी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी केली आहे. परंतु एका अभिनेत्रीने दोन वर्षात ब्रेस्ट इम्प्लांट काढून टाकलेत.

