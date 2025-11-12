Premier

प्रसिद्ध अभिनेत्री काढणार ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, व्हिडिओ पोस्ट करत सांगितलं निर्णयामागचं कारण

Sherlyn Chopra Removes Breast Implants : बॉलिवूड अभिनेत्री शर्लिन चोप्राने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आणि सर्व फिलर्स काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत तिने आरोग्याच्या समस्या आणि वेदनांमागचं कारण सांगितलं.
बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि मॉडेल शर्लिन चोप्रा ही काही न काही कारणामुळे चर्चेत असते. ती नेहमची सगळ्या ट्रेडच्या विरोधात जाऊन काही न काही वेगळं करत असते. प्लेबॉय मॅगझिनच्या कव्हरमध्ये पहिली भारतीय महिला म्हणून ती समोर आली. शार्लिनचा तो सगळ्यात मोठा निर्णय होता. शार्लिनने तिच्या शरिरावर फिलर्स आणि इम्प्लांट्स केले होते. परंतु आता ती वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आलीय.

