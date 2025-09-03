Shilpa Shetty Restaurant
Shilpa Shetty Announces Shutdown of Bastian Bandra Amid 60 Crore Fraud Caseesakal
'एका युगाचा अंत' शिल्पा शेट्टीचं नामांकित रेस्टॉरंट 'बॅस्टियन' बंद होणार... पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'जुन्या आठवणी, एक रात्र...'

Shilpa Shetty Announces Shutdown of Bastian Bandra: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती राज कुंद्रा 60 कोटींच्या फसवणुकीमुळे चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिल्पाने तिचं प्रसिद्ध 'बास्टियन बांद्रा' रेस्टॉरंट बंद होणार असल्याची घोषणा सोशल मीडियावर केली आहे.
1. शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यावर ६० कोटींच्या फसवणुकीचे आरोप आहेत.

2. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिल्पाने 'बास्टियन बांद्रा' रेस्टॉरंट बंद होणार असल्याची घोषणा केली.

3. रेस्टॉरंटच्या शेवटच्या दिवसाची घोषणा करत तिने भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

