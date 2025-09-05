शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ, दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी, 60 कोटी रुपयांचा घोळ केल्याचा आरोप

1 शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रावर ६० कोटी फसवणुकीचा आरोप झाला आहे.2 दीपक कोठारी यांनी बेस्ट डील टीव्ही संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे.3 मुंबई पोलिसांनी दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. .बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती राज कुंद्रा यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. त्या दोघांवर 60 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. .एका वृ्त्तानुसार असा दावा करण्यात आला आहे की, 'शिल्पा आणि राज कुद्रा यांच्यावर बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडसंदर्भात फसवणूकीचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी आरोप केलाय की, राज कुद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांनी त्यांचा बिझनेस वाढवण्यासाठी कोठारी यांच्याकडून 60 करोड रुपये घेतले होते.'.कोठारी यांनी सांगितलं की, 'राज आणि शिल्पा यांनी त्यांचा संपुर्ण पैसा त्यांच्या वयक्तिक खर्चासाठी वापरला. सुरुवातीला ही रक्कम लोन स्वरुपात घेतली जात आहे असं सांगितलं. पंरतु नंतर टॅक्स वाचवण्याचा नाटक करत दोघांनी ती रक्कम इन्व्हेसमेंट स्वरुपात दाखवी.' तसंच या रकमेवर 12 टक्के व्याज देण्याचही कबुल केल्याच कोठारी म्हणाले. .दीपक कोठारी यांनी असा सुद्धा खुलासा केलाय की, शिल्पा शेट्टीने स्वत: लिखित स्वरुपात पैसे वापस देण्याची गॅरंटी दिली होती. परंतु नंतर शिल्पाने फर्मच्या डायरेक्टर पदावरुन राजीनामा दिला. परंतु या सर्व आरोपांवर शिल्पा आणि राज कुंद्रा यांच्याकडून कोणती स्पष्टीकरण मिळालेलं नाही. हा सगळा आरोप त्यांच्या बदनामीसाठी केला जात असल्याचं बोललं जातय. .FAQs.शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रावर कोणते आरोप झाले आहेत?त्यांच्यावर ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप आहे.. तक्रार कोणाकडून करण्यात आली आहे?व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी तक्रार केली आहे..हा व्यवहार कोणत्या कंपनीशी संबंधित आहे?बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित आहे..शिल्पा शेट्टीने पैसे परत देण्याची हमी दिली होती का?हो, शिल्पाने लिखित स्वरुपात गॅरंटी दिली होती, असं कोठारींचं म्हणणं आहे..'प्रियाने शेवटपर्यंत काहीच सांगितलं नाही' जिवाभावाच्या मैत्रिणीबद्दल बोलताना मृणाल म्हणाली की, 'एकटीच सगळं सहन करत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.