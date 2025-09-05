Premier

शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ, दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी, 60 कोटी रुपयांचा घोळ केल्याचा आरोप

SHILPA SHETTY & RAJ KUNDRA FACE LOOKOUT NOTICE IN ₹60 CRORE FRAUD CASE:बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती राज कुंद्रा यांच्याविरोधात ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप झाला असून मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे.
Summary

1 शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रावर ६० कोटी फसवणुकीचा आरोप झाला आहे.

2 दीपक कोठारी यांनी बेस्ट डील टीव्ही संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे.

3 मुंबई पोलिसांनी दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे.

