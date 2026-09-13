Premier

'गणपती बाप्पा मोरया...' शिल्पा-राजच्या घरी बाप्पा विराजमान; जल्लोषात स्वागत Viral Video

SHILPA SHETTY AND RAJ KUNDRA WELCOME GANPATI BAPPA HOME: शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांनी गणेश चतुर्थीच्या एक दिवस आधी घरी बाप्पांचं जल्लोषात स्वागत केलं. पाहा Viral Video
SHILPA SHETTY WELCOME GANPATI BAPPA HOME

SHILPA SHETTY WELCOME GANPATI BAPPA HOME

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHILPA SHETTY GANPATI BAPPA WELCOME VIDEO GOES VIRAL: १४ सप्टेंबरला गणरायाचं आगमन होत आहे. त्यामुळे सध्या संपूर्ण देशभरात बाप्पाच्या स्वागताची जोरदार तयारी पहायला मिळतेय. सर्वसामान्यांपासून ते बॉलिवूड सेलिब्रेटींपर्यंत प्रत्येकांच्या घरात बाप्पांच्या आगमनाचा जल्लोष पहायला मिळतोय. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दरवर्षी मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करते. यंदाही तिने आपल्या घरी बाप्पांचं जल्लोषात स्वागत केलं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
actress
shilpa shetty
marathi entertainment
Ganesh Celebration
Marathi News Esakal
www.esakal.com