'गणपती बाप्पा मोरया...' शिल्पा-राजच्या घरी बाप्पा विराजमान; जल्लोषात स्वागत Viral Video

SHILPA SHETTY GANPATI BAPPA WELCOME VIDEO GOES VIRAL: १४ सप्टेंबरला गणरायाचं आगमन होत आहे. त्यामुळे सध्या संपूर्ण देशभरात बाप्पाच्या स्वागताची जोरदार तयारी पहायला मिळतेय. सर्वसामान्यांपासून ते बॉलिवूड सेलिब्रेटींपर्यंत प्रत्येकांच्या घरात बाप्पांच्या आगमनाचा जल्लोष पहायला मिळतोय. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दरवर्षी मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करते. यंदाही तिने आपल्या घरी बाप्पांचं जल्लोषात स्वागत केलं आहे..गणेश चतुर्थीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच आज (रविवारी) शिल्पा शेट्टी आणि पती राज कुंद्रा यांच्यासोबत बाप्पांची मूर्ती घरी घेऊन आल्यात. यावेळी दोघे पापाराझींसोबत पोज देताना पहायला मिळाले. तसंच यावेळी 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात शिल्पा आणि राज यांनी बाप्पांचं आपल्या घरी स्वागत केलं. बाप्पांच्या आगमनावेळी त्यांच्या घराबाहेर भक्तिमय आणि उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. बाप्पांच्या आगमनाचा आनंद शिल्पा शेट्टीच्या चेहऱ्यावर पहायला दिसून येत होतं..शिल्पा शेट्टी यांच्या घरी दरवर्षी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र, गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 मध्ये त्यांनी घरी गणपतीची स्थापना केली नव्हती. कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या निधनामुळे शिल्पा शेट्टी यांना 13 दिवसांच्या शोककाळात कोणत्याही प्रकारची पूजा-पाठ करता आली नव्हती. त्यामुळे गेल्या वर्षी त्यांनी आपल्या घरी बाप्पांना विराजमान न करण्याचा निर्णय घेतला होता. .परंतु यावर्षी तिच्या घऱी गणरायाचं धुमधडाक्यात स्वागत करण्यात आलं आहे. बाप्पांच्या येण्याने अभिनेत्री आणि तिच्या कुटुंबासाठी गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणित झाला आहे. सोशल मीडियावर तिची बाप्पाच्या स्वागताचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .'मी जे केलं ते तुम्ही करू नका...' सिंगल मदरहुडबद्दल नीना गुप्तांचं स्पष्ट वक्तव्य, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.