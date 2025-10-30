'शिर्डी के साईबाबा'फेम सुधीर दळवींना गंभीर आजार, कुटुंब उपचारासाठी कुटुंबाकडून आर्थिक मदतीचं आवाहन

Entertainment News: ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. १९७७मध्ये शिर्डी के साईबाबा या चित्रपटात साईबाबांची साकारलेली भूमिका अजरामर ठरलीय. ८६ वर्षीय सुधीर दळवी हे जीवघेण्या अशा सेप्सिसचा सामना करत आहेत. त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू असून आतापर्यंत मोठा खर्च झाला आहे. कुटुंबासमोर आता पुढील उपचाराचा खर्च कसा करायचा असा प्रश्न आहे..सुधीर दळवी यांना ८ ऑक्टोबरला लीलावती रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्यांच्यावर १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. तर आणखी १५ लाख रुपये खर्च लागेल असा अंदाज आहे. कुटुंबाला हा खर्च करण्यासाठी झगडावं लागत आहे. सुधीर दळवी यांची प्रकृती गंभीर असल्यानं ते सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच आहेत.."आजोबांसारखाच नातू !" बिग बींच्या नातवाच्या सिनेमाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षक अवाक ! भरभरून होतंय कौतुक .उपचाराचा खर्च पेलवणारा नसल्यानं सुधीर दळवी यांच्या कुटुंबियांकडून मदतीचं आवाहन केलं आहे. यासाठी बँकेचा तपशील देण्यात आला असून त्यावर उपचारासाठी पैसे पाठवा असं कुटुंबाने सांगितलं आहे. कुटुंबियांसह सुधीर यांच्या उपचारासाठी शिर्डीतल्या काही लोकांनीही पुढाकार घेतला आहे. गावकऱ्यांनी २९ ऑक्टोबरला याबाबत आवाहन करून पैसे जमा केले आहेत..सुधीर दळवी यांनी १९७७मध्ये शिर्डी के साईबाबा चित्रपटात भूमिका केली. यानंतर त्यांनी १९८७ मध्ये रामायण या मालिकेत वशिष्ठ ऋषींची भूमिका साकारली होती. याशिवाय अनेक चित्रपट आणि मालिकांमधून ते पडद्यावर झळकले आहेत..दळवी यांच्यावर उपचारासाठी टीना घई या निधी उभारत आहेत. त्यांनी म्हटलं की, सुधीर अंकल यांना सेप्सिस आजार आहे. त्यावर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलंय. मी माझ्या मित्रांसह इतरांना आर्थिक मदतीसाठी संपर्क करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.