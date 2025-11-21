Premier

'जास्त वाईट ट्रॉफी जळाल्याचं वाटलं...' बिग बॉस विजेता शिव ठाकरे घराला लागलेल्या आगीबद्दल सांगताना म्हणाला...'देवाच्या कृपेनं...'

Bigg Boss Winner Shiv Thakare’s Mumbai House Catches Fire: बिग बॉस मराठी विजेता शिव ठाकरेच्या मुंबईतील घराला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. लिव्हिंग रुम पूर्णपणे जळून खाक झाली असून त्याच्या मेहनतीने कमावलेल्या ट्रॉफीसुद्धा जळाल्या.
Apurva Kulkarni
बिग बॉस मराठी विजेता शिव ठाकरे याचा मोठा चाहता वर्ग आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. अशातच दोन दिवसापूर्वी शिव ठाकरेच्या मुंबईतील घराला आग लागली होती. या आगीत त्याची लिव्हिंग रुम पुर्णपणे जळून खाक झाली. अग्निशमन दलाच्या मदतीने आग विझवण्यात आली.

