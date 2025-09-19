Premier

"‘दशावतार’ कथा कोकणची, व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची!!" उद्धव ठाकरेंनी केलं सिनेमाचं भरभरून कौतुक

Uddhav Thackeray Praised Marathi Movie Dashavatar : दशावतार सिनेमाच्या यशाचं शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी खूप कौतुक केलं. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे जाणून घेऊया.
"‘दशावतार’ कथा कोकणची, व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची!!" उद्धव ठाकरेंनी केलं सिनेमाचं भरभरून कौतुक
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. दशावतार हा चित्रपट कोकणावर आधारित असला तरी त्यातील वेदना व वास्तव संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात.

  2. दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी एक परिपूर्ण आणि प्रभावी चित्रपट मराठीला दिला असून दिलीप प्रभावळकर यांचा अभिनय विशेष कौतुकास्पद ठरला आहे.

  3. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी आयोजित विशेष शोमध्ये उद्धवजींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते आणि सर्वांनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
Dilip Prabhavalkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com