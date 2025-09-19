"‘दशावतार’ कथा कोकणची, व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची!!" उद्धव ठाकरेंनी केलं सिनेमाचं भरभरून कौतुक

दशावतार हा चित्रपट कोकणावर आधारित असला तरी त्यातील वेदना व वास्तव संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात.दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी एक परिपूर्ण आणि प्रभावी चित्रपट मराठीला दिला असून दिलीप प्रभावळकर यांचा अभिनय विशेष कौतुकास्पद ठरला आहे.उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी आयोजित विशेष शोमध्ये उद्धवजींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते आणि सर्वांनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं..Marathi Entertainment News : ‘ दशावतार ‘या चित्रपटाची कथा जरी कोकणातील असली तरी व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. आज आपण कुठे आहोत नि कुठल्या दिशेने चाललो आहोत, हे वेळीच ओळखलं नाही तर आपण एका कडेलोटाच्या टोकावर आहोत, हे दाखवून देणारा हा चित्रपट आहे. सगळ्यांचीच कामं उत्तम आहेत. पण दिलीप प्रभावळकर यांनी जे करून ठेवलंय ते अद्भुत आहे. सुबोध खानोलकर या तरूण दिग्दर्शकाने एक परिपूर्ण चित्रपट मराठीला दिलाय. अशा शब्दांत शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा महासिनेमा ‘दशावतार’ चित्रपटाची प्रशंसा केली. .माननीय उध्दवजी ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘दशावतार ‘ चित्रपटाचा विशेष शो आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उध्दवजींसह शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मी ठाकरे, खासदार संजय राऊत ,शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर, सुप्रसिद्ध गायक अजय गोगावले, मिलिंद गुणाजी, राणी गुणाजी आणि जागतिक कीर्तीच्या अभिनेत्री छाया कदम उपस्थित होत्या. ‘दशावतार ‘ चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर आणि ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या कामाची उद्धवजींनी प्रशंसा केली. .चित्रपटातील कलाकार सिद्धार्थ मेनन, विजय केंकरे, अजित भुरे यांच्यासह संपूर्ण टीमचे कौतुक केले. आपण कित्येक काळानंतर मराठीत असा भव्य चित्रपट पाहिला, ही भव्यता, हे सौंदर्य रसिकांनी रूपेरी पडद्यावरच अनुभवायला हवे. केवळ कोकणातील लोकांनीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राने ही कलाकृती मोठ्या पडद्यावर पहायला हवी, असं आवाहनही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केलं. .तसंच ‘दशावतार’ ने मराठी चित्रपटाला जी भव्यता मिळवून दिली त्याबद्दल झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर, निर्माता सुजय हांडे, सुबोध खानोलकर , ओंकार काटेसह ‘ दशावतार ‘ च्या सर्वच निर्मात्या मंडळींचे अभिनंदन उद्धवजींनी केले..FAQ's :Q1. ‘दशावतार’ चित्रपटाची कथा कोणत्या प्रदेशावर आधारित आहे?➡️ कोकणातील कथा असली तरी त्यातील व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे.Q2. चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहेत?➡️ सुबोध खानोलकर.Q3. चित्रपटातील कोणत्या अभिनेत्याच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक झालं?➡️ ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर.Q4. उद्धव ठाकरे यांनी चित्रपटाबद्दल काय मत व्यक्त केलं?➡️ हा चित्रपट महाराष्ट्रासाठी परिपूर्ण असून, समाज एका कडेलोटाच्या टोकावर असल्याची जाणीव करून देतो असं ते म्हणाले.Q5. या विशेष शोला कोण-कोण उपस्थित होते?➡️ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मी ठाकरे, संजय राऊत, मिलिंद नार्वेकर, अजय गोगावले, मिलिंद गुणाजी, राणी गुणाजी आणि छाया कदम..अभिनेता विकी कौशलने दिल्या शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहोल्ला नाटकाला मराठीत शुभेच्छा; म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.