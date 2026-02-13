मल्लिकाचा खरा चेहरा समरसमोर येणार? वीण दोघातली तुटेना मालिकेत आनंदच्या किडनॅपिंगनंतर मोठा ट्वीस्ट, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. अशातच आता veen doghatli hi tutena मध्ये नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. एकीकडे मल्लिका स्वानंदीच्या आईला मारण्यासाठी तिच्या घरी गुंड घेऊन जाते तर दुसरीकडे आनंदला नवीन जॉबची ऑफर देते. .एका निनावी नंबरवरुन आनंदला फोन येतो. त्याला एका हॉटेलमध्ये भेटण्यासाठी बोलावलेलं असतं. जेव्हा तो हॉटेलमध्ये पोहचतो, तेव्हा त्याला तिथं मल्लिका तिथं बसलेली पहायला मिळते. त्यावेळी ती समरची नोकरी सोडण्याची आनंदला ऑफर देते. तसंच तिच्यासोबत सामिल होण्याबाबत बोलते. परंतु आनंद भेटीबाबत कोणालाही न सांगण्याची ऑफर देत जॉबची ऑफर नाकरतो..हे ऐकून मल्लिकाला प्रचंड राग येतो. तिला वाटतं आता तिचं पितळ उघडं पडणार? त्यामुळे ती अंशुमनच्या मदतीनं आनंदला किडनॅप करते. आनंदला एका ठिकाणी बांधून ठेवलेलं असते. जेव्हा सगळे बाहेर निघून जातात, तेव्हा आनंद स्वानंदीला फोन करत सगळा घडलेला प्रसंग सांगतो. तसंच गुंड राजीनाम्याची मागणी करत असल्याचं म्हणतो. दरम्यान आता मालिकेचा नवीन प्रोमो शेअर करण्यात आलाय..या प्रोमोमध्ये आनंद समरसमोर कॅडनॅपिंगचं सत्य सांगताना पहायला मिळतोय. प्रोमोमध्ये समरला कॅडनॅपिंग झाल्याचं ऐकून धक्का बसतो. समर आनंदला विचारतो, 'तुला काही लागलं नाही ना? कोण होती ती लोक? काय हवं होतं त्यांना' त्यावर आनंद म्हणतो, 'त्यांनी मला माझ्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिलीय.' यावर स्वानंदी म्हणते की, 'मला तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगायची आहे. आनंददादाला मल्लिका काकूनी जॉबची ऑफर दिली होती'.दरम्यान झी मराठीने veen doghatli hi tutena मालिकेचा प्रोमो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'स्वानंदीच्या बोलण्याचा अर्थ समरला उमगेल का?' दरम्यान हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया येताना पाहायला मिळताय. 'मल्लिकाचा खरा चेहरा लवकर समर च्या समोर यायला हवा' तसंच 'आता खरी मजा येणार' अशा कमेंट्स प्रेक्षक करताना पहायला मिळताय. .'आज माझी हळद आणि उद्या...' मृणालने धनुषसोबतच्या नात्याबद्दल केला खुलासा, म्हणाली.. 'मी माझ्या वडिलांना...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.