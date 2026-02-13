Premier

मल्लिकाचा खरा चेहरा समरसमोर येणार? वीण दोघातली तुटेना मालिकेत आनंदच्या किडनॅपिंगनंतर मोठा ट्वीस्ट, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

SHOCKING TWIST IN VEENA DOGHATLI HI TUTENA: लोकप्रिय मराठी मालिकेत आता मोठा ट्वीस्ट पाहायला मिळणार आहे. नवीन प्रोमोमध्ये किडनॅपिंगमागचं सत्य समोर येण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मालिकेतील पुढील भागाबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Apurva Kulkarni
झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. अशातच आता veen doghatli hi tutena मध्ये नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. एकीकडे मल्लिका स्वानंदीच्या आईला मारण्यासाठी तिच्या घरी गुंड घेऊन जाते तर दुसरीकडे आनंदला नवीन जॉबची ऑफर देते.

