शोले सिनेमातील 'हा' एक सीन शूट व्हायला लागली तब्बल 3 वर्षं ! काय होतं कारण जाणून घ्या

Bollywood News : बॉलिवूडमधील क्लासिक सिनेमा म्हणजे शोले. शोले सिनेमा रिलीज होऊन 50 वर्षं उलटली आहेत. या सिनेमाचा चाहतावर्ग आजही कायम आहे. यातील प्रत्येक सीन लोकप्रिय आहे. पण तुम्हाला माहितीये का ? या सिनेमाचा एक सीन शूट करायला तब्बल 3 वर्षं लागली. .रमेश सिप्पी दिग्दर्शक, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन यांसारखे तगडे कलाकार, सलीम जावेद यांचं लेखन अशी उत्तम भट्टी शोले सिनेमावेळी जमली. शोलेचे संवाद, गाणी अजरामर झाले. पण यातील एका आयकॉनिक सीनने दिग्दर्शक आणि कलाकारांना अक्षरशः घाम फोडला होता. .रमेश सिप्पी यांनी या सिनेमाचा खास किस्सा कौन बनेगा करोडपतीच्या सेटवर सांगितला होता. शोले सिनेमातील हा सीन अत्यंत छोटा होता. पण हा सीन शूट करणं खूप कठीण होतं. .रमेश सिप्पी असं म्हणाले की, शोलेमध्ये एक सीन असा आहे ज्यामध्ये जया घराच्या गॅलरीमध्ये दिवा लावताना दिसतात आणि अमिताभ समोर असलेल्या घराच्या उंबऱ्यावर बसून जया यांच्याकडे बघत माऊथ ऑर्गन वाजवतो आहे. या सीनसाठी खास लायटिंग हवी होती. अचूक शॉट साठी दिग्दर्शकाला इतकी वर्ष लागली. .हा सीन दिग्दर्शकाला सूर्यास्तानंतर अंधार पडायच्या आत जो प्रकाश असतो, जो काही मिनिटंच असतो त्यात शूट करायचा होता. त्यामुळे ती सीन करणं खूप अवघड होतं. त्यामुळे त्यांना हवी तशी लाईट मिळत नाही तोपर्यंत दिग्दर्शकाने हा सीन ओके केलाच नाही. त्यामुळे हा सीन शूट करायला तब्बल तीन वर्षं लागली. .बॉलिवूडच्या 'या' एकमेव अभिनेत्याला मिळालेला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार ! डिप्रेशनशी झुंज आणि कमी वयात मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.