छोटा पडदा ते थेट इम्रान हाश्मीसोबत शूट; मराठमोळ्या अक्षया नाईकला कशी मिळाली 'तस्करी' मधील भूमिका?

अक्षया नाईक अभिनेत्रीमी वेळोवेळी अनेक कास्टिंग डायरेक्टर्सना माझी प्रोफाइल पाठवत असते आणि माझं काम अपडेट करत असते. अशाच एका प्रक्रियेत माझी प्रोफाइल विकी सरांमार्फत एका कास्टिंग कंपनीपर्यंत पोहोचली. त्यांच्या टीममधून मला फोन आला आणि त्यानंतर मी ऑडिशन व्यवस्थित रेकॉर्ड करून पाठवली. .ऑडिशन रेकॉर्ड केल्यानंतर ती पाहताना मला मनापासून वाटलं, की काम छान झालं आहे आणि कदाचित ही भूमिका मला मिळू शकते. ऑडिशन करताना एक वेगळीच उत्सुकता होती. कारण हा सीन इम्रान हाश्मी यांच्यासोबत असणार होता आणि ही नीरज पांडे सरांची सिरीज होती हे मला माहित होतं. त्यामुळे मी या ऑडिशनसाठी विशेष मेहनत घेतली होती. त्याचाच परिणाम म्हणजे मला 'तस्करी' या सिरीजमध्ये स्वाती साळुंखे ही भूमिका मिळाली. ही भूमिका माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक होती. कारण मला आधी केलेल्या कामापेक्षा काहीतरी वेगळं.करायचं होतं. सर्वांत मोठं आव्हान म्हणजे या पात्रामध्ये 'अक्षया' दिसू नये, तर फक्त 'स्वाती साळुंखे'च दिसावी. त्यामुळे अभिनय करताना मी याची विशेष काळजी घेतली. या भूमिकेसाठी मला फिटनेसकडेही जास्त लक्ष द्यायला सांगण्यात आलं होतं. पहिल्याच सीनमध्ये खूप धावपळ होती. त्यासाठी मी काही खास टेक्निक्सवर काम केलं. एखादी भूमिका साकारताना त्या पात्राचा सखोल अभ्यास करणं मला खूप महत्त्वाचं वाटतं..स्वाती साळुंखे ही कुठून आली आहे, तिची पार्श्वभूमी काय असू शकते, तिची गोष्ट काय असावी, याचा मी अभ्यास केला आणि माझ्यासाठी तिची एक स्वतंत्र स्टोरी तयार केली. परफॉर्म करताना याचा मला खूप उपयोग झाला. मी स्वतःला 'डायरेक्टर्स ॲक्टर' मानते. म्हणजेच जेव्हा दिग्दर्शकाकडून मला पात्राबद्दल माहिती मिळते, तेव्हाच मी माझा अभ्यास सुरू करते. लेखक आणि दिग्दर्शक.यांना नेमकं काय सांगायचं आहे, हे समजून घेतल्यावरच मी त्या पात्राचा सराव करते. या भूमिकेमुळे मला अधिक चांगलं काम करण्याचा आत्मविश्वास मिळाला आहे. मला नेहमीच वेगळ्या भूमिका करायला आवडतात. सध्या अनेक कलाकार, लेखक आणि प्रेक्षकांकडून मिळणारं कौतुक मला अजून चांगलं काम करण्याची प्रेरणा देतआहे. मी चांगला अभिनय करू शकते, हा विश्वास आता अधिक बळकट झाला आहे. आव्हानात्मक भूमिका स्वीकारण्याची आणि मोठी स्वप्न पाहण्याची हिंमत मला मिळाली आहे. शूटिंगदरम्यानचा एक खास अनुभव म्हणजे चेस सीन. यामध्ये धावपळ होती आणि पळताना मी कलिंगड फेकत असते..हा सीन करताना खूप मजा आली. या सीनसाठी माझी बॉडी डबलही तयार ठेवली होती, कारण यामध्ये खूप पळापळ असल्याने माझ्या फिटनेसचा विचार करता हे माझ्याकडून होईल की नाही याची सर्वांना शंका होती; पण पूर्ण दिवस मी स्वतः सगळे सीन केले. ते पाहून सगळेच थक्क झाले. शूट चालू असताना तिथल्या लोकांनीही हा सीन खूप एन्जॉय केला. संपूर्ण शूटिंगदरम्यान खूप धमाल आणि मजा झाली. माझ्यासाठी सर्वांत मोठे सहकलाकार इम्रान हाश्मी होते. त्यांच्याकडून मला खूप काही शिकायला मिळालं. .ते अत्यंत प्रोफेशनल आहेत. ते शांतपणे आपलं काम करतात, दिग्दर्शकांसोबत चर्चा करतात आणि त्यांचा स्वभाव खूप सकारात्मक आहे. एका अभिनेत्यासाठी चांगला माणूस असणं खूप महत्त्वाचं असतं, हे मला त्यांच्याकडून जाणवलं. आमचे दिग्दर्शक राघव जयरथ सरांनी मला माझं पात्र खूप छान समजावून सांगितलं. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच मी ही भूमिका नीट साकारू शकले. सिरीज रिलीज झाल्यानंतर माझ्या शाळेतल्या एका शिक्षिकेचा मला मेसेज आला, की त्यांनी माझी सिरीज पाहिली आणि त्यांना माझं काम खूप आवडलं..लग्नानंतर प्राजक्ताचा पहिला सिनेमा; साकारणार क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंची भूमिका, चित्रपटाचं नाव वाचलंत का?.ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप अभिमानाची होती. घरचे, मित्र आणि कलाकार मित्रांकडून मिळालेलं कौतुक मला पुढे अजून चांगलं काम करण्यासाठी मोठा बूस्ट देतं. नाटक, सिनेमा आणि वेब सिरीज - हे सगळंच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. भविष्यात रोहित शेट्टी यांच्या चित्रपटात पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका करायला मला खूप आवडेल. तसंच प्रियदर्शन सरांच्या कॉमेडी चित्रपटात काम करण्याचीही इच्छा आहे. याशिवाय 'चोखेरबाली'मधील बिनोदिनी आणि 'देवदास'मधील चंद्रमुखी या व्यक्तिरेखा माझ्या आवडीच्या आहेत. (शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).