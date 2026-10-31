Premier

Sanjay Gupta Passed Away: शूटआउट अ‍ॅट वडाळा फेम दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांचं निधन, वयाच्या ५९व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Bollywood Director Sanjay Gupta Death: शूटआउट अ‍ॅट वडाळा फेम दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.
Bollywood Director Sanjay Gupta Passes Away

Bollywood Director Sanjay Gupta Passes Away

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मनोरंजन क्षेत्रातील बॉलिवूड दिग्दर्शक आणि निर्माते संजय गुप्ता यांचे निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. वयाच्या ५७व्य वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला असून त्यांच्या अचानक झालेल्या या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीला धक्का बसला आहे. बाथरूममध्ये पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असून, अशोक पंडित यांनी एक पोस्ट शेअर करत या निधनाची बातमी दिली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
death
Entertainment news
Entertainment Field