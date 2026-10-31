मनोरंजन क्षेत्रातील बॉलिवूड दिग्दर्शक आणि निर्माते संजय गुप्ता यांचे निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. वयाच्या ५७व्य वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला असून त्यांच्या अचानक झालेल्या या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीला धक्का बसला आहे. बाथरूममध्ये पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असून, अशोक पंडित यांनी एक पोस्ट शेअर करत या निधनाची बातमी दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते संजय गुप्ता यांचे वयाच्या ५७व्य वर्षी निधन झाले आहे. त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक विशेष स्थान निर्माण केले होते. कांटे', 'शूटआऊट अॅट वडाला' आणि 'काबिल' यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध गुन्हेगारी, गँगस्टर व अॅक्शन चित्रपटांना मोठ्या पडद्यावर एक नवीन दृष्टीकोन देण्यासाठी ते ओळखले जात होते..लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयाऐवजी महापौर निवास बांधणार; भाजपचा निर्णय, शिंदेंच्या मंत्र्यांचा विरोध.काल रात्री (शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर) रोजी चित्रपट निर्माते संजय गुप्ता यांचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ते काल रात्री त्यांच्या बाथरूममध्ये पडले परंतु शनिवार सकाळपर्यंत ते कोणाच्याही लक्षात आले नाही. त्यामुळे बाथरूममध्ये पडल्यामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती आहे. मात्र त्यांच्या मृत्यूविषयी अधिक माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करणारी एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी असे लिहले आहे की, "प्रिय मित्र, प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय गुप्ता यांचे निधन झाल्याची बातमी नुकतीच मिळाली. डोक्याला झालेल्या दुखापतीमुळे त्यांचे घरीच निधन झाले. एक उत्कृष्ट निवेदक, एक दमदार व्यक्तिमत्व आणि एक उत्कट चित्रपट निर्माते होते. आपल्या चित्रपटसृष्टीचे हे खूप मोठे नुकसान आहे. मित्रा, तुझी खूप आठवण येईल. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना माझ्या संवेदना. ओम शांती. त्यांच्या अंत्यविधीचा तपशील लवकरच कळवला जाईल.".Mumbai Local: मुंबई लोकलचा पुन्हा खोळंबा! हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड, वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे हाल.गाजलेले चित्रपटसंजय गुप्ता यांनी 'कांटे', 'शूटआउट अॅट वडाळा', 'काबिल', 'आतिश', 'जंग', 'जज्बा', 'जिंदा', 'मुसाफिर', 'मुंबई सागा', 'राम शास्त्र', 'हमेशा', 'दस कहानियां' आणि 'खौफ', 'शूटआउट अॅट लोखंडवाला', 'प्लॅन', 'वुडस्टॉक व्हिला', 'अॅसिड फॅक्टरी' आणि 'पंख' यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन त्यांनी केले आहे..यापूर्वी झालेला अपघातकाही वर्षांपूर्वी पुण्याहून मुंबईला परतताना चित्रपट निर्माते संजय गुप्ता यांच्या कारचा भीषण अपघात झाला होता. स्वतः गाडी चालवत असताना ते या अपघातातून बचावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.