श्रद्धा कपूर अंबाबाईचरणी नतमस्तक, कोल्हापुरात जाऊन घेतलं देवीचं दर्शन, VIRAL VIDEO

SHRADDHA KAPOOR VISITS AMBABAI TEMPLE VIRAL VIDEO: प्रसिद्ध अभिनेत्री Shraddha Kapoor ‘ईठा’ या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी कोल्हापुरात आली असताना तिने Mahalaxmi Temple Kolhapur येथे अंबाबाईचे दर्शन घेतले. साध्या साडीतील तिचा लूक आणि चाहत्यांशी साधेपणाने संवाद साधतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
SHRADDHA KAPOOR OFFERS PRAYERS AT AMBABAI TEMPLE: प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा खुप मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयासह तिच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. अशातच आता श्रद्धा तिचा येणारा सिनेमा 'ईठा'च्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. तमाशा कलावंत विठाबाई नारायणगावकर यांच्या आयुष्यावर आधारित हा सिनेमा आहे. दरम्यान अशातच या सिनेमाच्या शुटिंगसाठी श्रद्धा कोल्हापुरात आली होती. यावेळी तिने अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. यावेळी तिच्यासोबत एक मराठी अभिनेता सुद्धा होता.

