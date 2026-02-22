श्रद्धा कपूर अंबाबाईचरणी नतमस्तक, कोल्हापुरात जाऊन घेतलं देवीचं दर्शन, VIRAL VIDEO

SHRADDHA KAPOOR OFFERS PRAYERS AT AMBABAI TEMPLE: प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा खुप मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयासह तिच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. अशातच आता श्रद्धा तिचा येणारा सिनेमा 'ईठा'च्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. तमाशा कलावंत विठाबाई नारायणगावकर यांच्या आयुष्यावर आधारित हा सिनेमा आहे. दरम्यान अशातच या सिनेमाच्या शुटिंगसाठी श्रद्धा कोल्हापुरात आली होती. यावेळी तिने अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. यावेळी तिच्यासोबत एक मराठी अभिनेता सुद्धा होता. .कोल्हापुरात पोहचल्यावर तिला पाहून चाहत्यांना धक्का बसला. रेल्वेने ती कोल्हापुरात पोहचली होती. यावेळी ईठाच्या टीमसाठी आणि श्रद्धा कपूरसाठी अंबाबाईच्या दर्शनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. यावेळी श्रद्धा कपूरचा साधेपणा सगळ्यांनाच भावला. तीचं सगळ्यांचं आदबीनं बोलणं, वागणं पाहून चाहते भारावून गेले. .इतकी मोठी स्टार कलाकार असून साधे सिंपल कपडे घालून श्रद्धा कपूर मंदिरात आली होती. यावेळी तिला पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी गर्दी केली होती. यावेली सर्वांना हात दाखवत श्रद्धाने सगळ्याचे आभार मानलेत. यावेळी श्रद्धाने साडी, चोळी श्रीफळ अंबाबाई चरणी आर्पण केला. तसंच अगामी सिनेमासाठी देवी चरणी प्रार्थना देखील केली. .अबांबाई दर्शनावेळी मराठी अभिनेता आनंद काळेही उपस्थित होता. आनंद काळे यांनी श्रद्धाच्या अंबाबाई दर्शनाची सोय केली होती. यावेळी मंदिराती पुजाऱ्यांनी दर्शन झाल्यानंतर तिला अंबाबाईला चरणी असलेला गजरा आशिर्वाद म्हणून दिला. यावेळी श्रद्धा कपूरच्या चेहऱ्यावरील भाव टिपण्यासारखे होते..लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'ईठा' सिनेमाचं शुटिंग संपत आलय. या सिनेमामध्ये रणदीप हुडा, मोहम्मद झिशाद अयुब हे कलाकार पहायला मिळणार आहे. 2027 मध्ये हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .'बॉलीवूड पूर्णपणे सोडायचे नव्हते पण...' प्रियांकाने सांगितलं बॉडिवूड सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.