VIDEO VIRAL: श्रद्धाने दिली प्रेमाची कबुली, बॉयफ्रेंडला टॅग करत म्हणाली... 'हे नखरे सहन करु शकतो का?' व्हिडिओ व्हायरल

Shraddha Kapoor Shares Funny Video Viral : श्रद्धा कपूरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती विचित्र हवभाव करताना दिसतेय. या व्हिडिओला कॅप्शन देत श्रद्धाने म्हटलय की, 'असा कोणीतरी शोधा जो तुमचे असं हट म्हणण्याइतके नखरे सांभाळू शकेल.'
Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाच्या लाखो चाहते आहेत. तसंच तिचा साधेपणा, बोलण्याची पद्धत आणि डाऊन टू अर्थ स्वभाव यामुळे चाहत्यांना ती प्रचंड आवडते. श्रद्धा नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. नेहमीच ती तिचे दैनदिन अपडेट चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने एक मजेशीर व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. तो व्हिडिओ तिच्या कथित बॉयफ्रेंड राहूलनेच शूट केलाय.

