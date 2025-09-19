VIDEO VIRAL: श्रद्धाने दिली प्रेमाची कबुली, बॉयफ्रेंडला टॅग करत म्हणाली... 'हे नखरे सहन करु शकतो का?' व्हिडिओ व्हायरल

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाच्या लाखो चाहते आहेत. तसंच तिचा साधेपणा, बोलण्याची पद्धत आणि डाऊन टू अर्थ स्वभाव यामुळे चाहत्यांना ती प्रचंड आवडते. श्रद्धा नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. नेहमीच ती तिचे दैनदिन अपडेट चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने एक मजेशीर व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. तो व्हिडिओ तिच्या कथित बॉयफ्रेंड राहूलनेच शूट केलाय..आता श्रद्धा कपूर दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर यांच्या आगामी सिनेमात श्रद्धा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटात ती नृत्यांगनेच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. यासाठी श्रद्धा जोरदार तयारी करतेय. दरम्यान सोशल मीडियावर श्रद्धा राहूल मोदीला डेट करत असल्याचा चर्चा गेल्या काही दिवसापासून रंगत आहेत. त्यात आता श्रद्धाने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. हा व्हिडिओ राहूल मोदीने शूट केलाय. .श्रद्धा कपूरचे इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर ९३.९ मिलियन फॉलोअर्स आहेत. ती नेहमीच तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरी, पोस्टमधून चाहत्यांचं मनोरंजन करत असते. तिचं मराठमोळी वागणं सुद्धा चाहत्यांना प्रचंड आवडतं. ती कधी कधी चाहत्यांच्या कमेंट्सवर प्रतिक्रिया सुद्धा देताना दिसते. सोशल मीडियावर ती सर्वांची लाडकी अभिनेत्री आहे. दरम्यान श्रद्धाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओणध्ये ती चित्र-विचित्र हावभाव करताना दिसत आहे. तसंच मध्येच समोर बघून हट... असं म्हणत आहे. हा व्हिडिओ तिचा कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदीने शूट केलाय. हा व्हिडिओ पोस्ट करत ती म्हणते की, 'असा कोणीतरी शोधा जो तुमचे असं हट म्हणण्याइतके नखरे सांभाळू शकेल.' असं हट ऐकणारा कोणाजवळ आहे? असा प्रश्नसुद्धा तिने उपस्थित केला..सध्या श्रद्धांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकरी तिच्या व्हिडिओवर हसताना दिसताय. तसंच एका मुलाखतीत श्रद्धाने सांगितलं होतं की, 'मला असा जोडीदार हवाय, ज्याच्यासमोर मी काही विचार न करता कशीही वागू शकेल.' दरम्यान तिचा हा व्हिडिओ बघून नेटकऱ्यांमध्ये तिला हवा तसा जोडीदार मिळाल्याची चर्चा रंगत आहे..'सलमान असभ्य आणि घाणेरडा माणूस' दबंग सिनेमाच्या दिग्दर्शकाचे भाईजानवर आरोप, म्हणाला...'खान खरा गुन्हेगार आहे' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.