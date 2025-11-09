Premier

Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर हॉलीवूडसाठी सज्ज

Hollywood Debut: हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या मोहक अभिनयाने आणि ‘आशिकी २’, ‘स्त्री’, ‘छिछोरे’सारख्या लोकप्रिय चित्रपटांतून स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आता एका नव्या प्रवासाची सुरुवात करत आहे.
Shraddha Kapoor

Shraddha Kapoor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या मोहक अभिनयाने आणि ‘आशिकी २’, ‘स्त्री’, ‘छिछोरे’सारख्या लोकप्रिय चित्रपटांतून स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आता एका नव्या प्रवासाची सुरुवात करत आहे.

Loading content, please wait...
movie
hollywood
Films
Actor
Shraddha Kapoor
Indian cinema

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com