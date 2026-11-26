SHRADDHA KAPOOR MARATHI LOOK WINS FANS HEARTS: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर सध्या चर्चेत आहे. तिचा लवकरच ईठा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या ती तिच्या 'ईठा'च्या प्रमोशनमध्ये बिझी आहे. अशातच आता ती कोल्हापुरात पोहचली होती. यावेळी श्रद्धाने महाराष्ट्राचं कुलदैवत असलेल्या आई अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. तिचा हा अंदाज चाहत्यांना प्रचंड भावला आहे. तसंच यावेळी श्रद्धाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर मंदिरातील फोटो सुद्धा शेअर केलेत. यावेळी तिने 'आई अंबाबाई, आपके दर्शन के लिए, thank you... Kolhapur' असं कॅप्शन सुद्धा दिलय..देवीच्या दर्शनासाठी येताना श्रद्धाने लाल रंगाची नऊवारी साडी नेसली होती. तसंच तिने पारंपारिक महाराष्ट्र लूक सुद्धा केला होता. नाकात नथ, केसात गजरा, कपाळावर लाल कुंकू अशा लूकमध्ये ती पहायला मिळाली. तिच्यासोबत ईठाचे दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर सुद्धा उपस्थित होते. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातील तिचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या या साधेपणानं चाहत्यांची मनं जिंकून घेतलीय..अनेकांनी तिच्या व्हिडिओवर कमेंट करत कौतूक केलय. एकानं लिहलं की, 'नऊवारी साडी नेसून गेलीस, जिंकलंस पोरी' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'श्रद्धा कपूर तुच्या या साधेपणामुळे तू आम्हाला आवडतेस' सध्या सोशल मीडियावर श्रद्धाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. येणाऱ्या 'ईठा' सिनेमासाठी तिने आई अंबाबाईकडे साकडं घातलंय. .आताच लग्न झालं, पण 'या' कारणामुळे सोडलं घर; आमिर खानच्या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.