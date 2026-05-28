'असा व्यक्ती शोधा ज्याच्यासमोर तुम्ही' श्रद्धाने बॉयफ्रेंडबद्दल व्यक्त केलं प्रेम, म्हणाली...Viral Video

SHRADDHA KAPOOR LOVE CONFESSION INSTAGRAM POST: श्रद्धा कपूर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाबरोबरच तिचा डाऊन टू अर्थ स्वभाव चाहत्यांना खूप आवडतो. श्रद्धा सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. ती तिचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करत असते. अशातच आता श्रद्धाने एक डान्स व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओतून तिने प्रेमाची कबुली दिली आहे. .श्रद्धा तिचा बॉयफ्रेंड राहुल मोदीसोबत नेहमीच फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असते. अशातच तिने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर डान्सचा व्हिडिओ पोस्ट केलाय. त्या व्हिडिओमध्ये ती बिनधास्त नाचताना दिसतेय. मायकल जॅकसनच्या गाण्यावर ती थिरकतेय. या व्हिडिओला तिने हटके कॅप्शन देत प्रेमाची कबुली सुद्धा दिली आहे. सध्या सोशल मीडियावर तिचा डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .श्रद्धाचा डान्स व्हिडिओ बॉयफ्रेंड राहुल मोदीने शूट केला आहे. याला कॅप्शन देत तिने म्हटलं की, 'असा कोणीतरी शोधा जो तुमच्यातील असं रूप बाहेर आणू शकेल. असा डान्स तुम्ही करु शकाल' मागे सुद्धा श्रद्धाने एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये विचित्र हावभाव करताना दिसत होती. तेव्हाही तिने अशीच पोस्ट शेअर करत म्हटलं की, 'असा व्यक्ती शोधा ज्याच्यासमोर तुम्ही बिनधास्त राहू शकता. कसंही वागलात तरी काही फरक पडत नाही.'.दरम्यान श्रद्धाने चाहत्यांच्या कमेंट्सला रिप्लाय सुद्धा दिलाय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'हृतिक रोशनच्या मावशीची मुलगी' त्याला कमेंट्स करत तिने हसण्याच्या इमोजी शेअर केलाय. तसंच काही नेटकऱ्यांनी तिला आधी घरातला पसारा आवरण्याचा सल्ला सुद्धा दिला आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा तिच्या बिनधास्तपणाचं कौतूक केलय.