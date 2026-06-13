Premier

जुहूतील आलिशान घर ते लक्झरी कार! श्रद्धा कपूरची संपत्ती ऐकून थक्क व्हाल! तब्बल'इतक्या' कोटींची आहे मालकीन

SHRADDHA KAPOOR NET WORTH AND LUXURY LIFESTYLE FULL DETAILS: श्रद्धा कपूर ही बॉलिवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री असून तिचा प्रवास ‘आशिकी 2’ पासून सुरू झाला. तिची नेटवर्थ, आलिशान जीवनशैली आणि आगामी ‘ईथा’ चित्रपट यामुळे ती सध्या चर्चेत आहे. ती सोशल मीडियावरही प्रचंड लोकप्रिय आहे.
SHRADDHA KAPOOR NET WORTH

SHRADDHA KAPOOR NET WORTH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

INDIAN CELEBRITY LIFESTYLE AND BOLLYWOOD TOP ACTRESS EARNINGS REPORT: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ही अभिनयासह तिच्या सौदर्य आणि साधेपणासाठी सुद्धा ओळखली झाले. तिचा डाऊन टू अर्थ स्वभाव चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. अनेक चाहत्यांसाठी ती अजूनही ड्रीम गर्ल आणि क्रश आहे.

Loading content, please wait...
actress
Entertainment Field
marathi entertainment
Shraddha Kapoor
Net worth