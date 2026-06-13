जुहूतील आलिशान घर ते लक्झरी कार! श्रद्धा कपूरची संपत्ती ऐकून थक्क व्हाल! तब्बल'इतक्या' कोटींची आहे मालकीन

INDIAN CELEBRITY LIFESTYLE AND BOLLYWOOD TOP ACTRESS EARNINGS REPORT: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ही अभिनयासह तिच्या सौदर्य आणि साधेपणासाठी सुद्धा ओळखली झाले. तिचा डाऊन टू अर्थ स्वभाव चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. अनेक चाहत्यांसाठी ती अजूनही ड्रीम गर्ल आणि क्रश आहे. .करिअर आणि लोकप्रियताश्रद्धा कपूर हिने 2011 मध्ये 'लव का द एंड' या सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. पंरतु तिला खरी ओळख 'आशिकी २' या सिनेमामुळे मिळाली. त्यानंतर एक व्हिलन, बागी, छिछोरे, स्त्री, स्त्री २ हे सिनेमे प्रचंड हिट झाले. या सिनेमामुळे ती बॉलिवूडची आघाडीची अभिनेत्री बनली..मिडिया रिपोर्टनुसार श्रद्धा कपूरकडे १२३ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. ती एका सिनेमासाठी जवळपास ५ ते ७ कोटी रुपये फी घेते. तसंच जाहिराती आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधून ती मोठी कमाई करते. .श्रद्धा कपूरचं मुंबईतील जुहू इथं आलिशान घर आहे. त्या घराची किंमत जवळपास ६० कोटी रुपये इतकी आहे. तसंच तिच्याकडे अनेक महागड्या गाड्यांचा संग्रह आहे. त्यात तिच्याकडे ४ कोटीची एक गाडी आहे. सध्या तिचं नाव लेख राहूल मोदीसोबत जोडलं आहे. अनेक वेळा ते दोघे एकत्र सुद्धा पहायला मिळाले. .दरम्यान श्रद्धा कपूर हिच्याबद्दल बोलायचं झालं तर लवकरच ती ईथा या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिचा हा सिनेमा प्रसिद्ध तमाशा नृत्यांगना विठाबाई नारायणगांवकर हिच्यावर आधारित आहे..त्या फोटोमध्ये पूजा भट्ट खरंच न्यूड होती का? अखेर अभिनेत्रीने दिली कबुली; म्हणाली, 'मी खरंच इनरवेअर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.