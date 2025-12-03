श्रद्धाने कथित बॉयफ्रेडला हाताने भरवला घास, सगळ्यांसमोर व्यक्त केलं प्रेम, व्हिडिओ व्हायरल

बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आणि तिचा कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. काही दिवसापूर्वी दोघांचा डीनर डेटचा व्हिडिओही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. अशातच आता सोशल मीडियावर श्रद्धा कपूर सगळ्यांसमोर राहुल मोदीवर प्रेम व्यक्त करताना पहायला मिळाली. तिचा राहुल मोदीवर प्रेम व्यक्त करताना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .श्रद्धा आणि राहुल मुंबईच्या बॉम्बे कॉफी फेस्टिवलमध्ये गेले होते. यावेळी खाद्यप्रेमी श्रद्धाने एका स्टॉलवर 'जपानीमोची' चा आस्वाद घेतला. यावेळी तिने तो पदार्थ तिच्या हाताने राहुलला सुद्धा खाऊ घातला. एवढ्या गर्दीत दोघांनी न लाजता ती डीश एन्जॉय केली. त्यानी एकमेकांना घास देखील भरवला. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय की, श्रद्धा कपूर आणि राहुल मोदी यांना सामान्य लोकांमध्ये पाहून चाहते प्रचंड खुश होते. यावेळी श्रद्धा एका स्टॉलजवळ थांबते, यावेळी श्रद्धाला पाहून मोठी गर्दी जमा होते. परंतु यासगळ्यातही दोघे एकमेकांची सोबत एन्जॉय करताना पहायला मिळाले. व्हिडिओमध्ये पुढे श्रद्धा जपानी मोचीचा आस्वाद घेताना पहायला मिळते. तिला त्या पदार्थाची टेस्ट प्रचंड आवडते. त्यानंतर श्रद्धा एवढ्या गर्दीत सगळ्यांसमोर राहुल मोदीला 'मोची' खाऊ घालते. तिचा राहुल प्रती असलेलं प्रेम हे व्हिडिओतून पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .श्रद्धा कपूर आणि राहूल मोदी हे 2023 पासून एकमेकांना डेट करत आहे. 2024 मध्ये पहिल्यांदा दोघे एकत्र पहायला मिळाले. तसंच 19 जून रोजी श्रद्धाने राहुल सोबतचे काही फोटो तिच्या सोशल मीडियावर शेअर केले होते. तेव्हापासून दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. परंतु अजूनही दोघांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. .Tharla Tar Mag BTS Video: अपघाताचं रहस्य उलगणारा सीन कसा शूट झाला? ठरलं तर मग मालिकेचा व्हिडिओ चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.