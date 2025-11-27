'मी आलियाची मोठी चाहती' फॅनच्या प्रश्नाला श्रद्धा कपूरच उत्तर, म्हणाली...'आमच्यासाठी कथा...'

अभिनेत्री श्रद्धा कपूरसह आलियाचा सुद्धा मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघींनीही सिनेसृष्टीत आपापलं स्थान निर्माण केलय. दोघांचाही मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघींचे असे अनेक सुपरहिट सिनेमे आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. परंतु दोघी कोणत्याही सिनेमामध्ये एकत्र दिसल्या नाही. दरम्यान अशातच श्रद्धा कपूरला एका चाहत्याने दोघींनी एकत्र सिनेमा करण्याबद्दल प्रश्न केला. तेव्हा तिने भन्नाट प्रतिक्रिया दिलीय. .हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर नेहमीच आपल्या अभिनयामुळे चर्चेत असते. तिने अलीकडेच चाहत्यांसोबत ऑनलाइन प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित केले. या अनौपचारिक गप्पादरम्यान तिच्या कामाच्या निवडींपासून वयक्तिक अपडेटपर्यंत अनेक विषयांवर चर्चा झाली; पण यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला प्रश्न होता, श्रद्धा आणि आलिया भट्ट एकत्र चित्रपटात दिसणार का? या प्रश्नावर तिने अनपेक्षित उत्तर दिलं. .हा प्रश्न विचारताच श्रद्धा म्हणाली, "हा प्रश्न नाही, तर सरळ विधानच आहे आणि मी शंभर टक्के विधानाशी सहमत आहे.' ती पुढे म्हणाली, "तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन लेखकांना मागणी करा, की आमच्यासाठी असं कथानक लिहावं, मी आलियाची फार मोठी चाहती आहे. ती अप्रतिम काम करते आणि कधीतरी तिच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली तर खूप छान होईल." .दरम्यान काही चाहत्यांनी तिच्या दुखापतीबद्दल चौकशी केली. त्यावर श्रद्धाने खुलासा केला, की तिच्या आगामी 'ईठा' चित्रपटाच्या शूटदरम्यान ती जखमी झाली आणि तिला थोडी विश्रांती घ्यावी लागली. 'स्त्री २' च्या यशानंतर श्रद्धा सध्या 'ईठा साठी तयारीत व्यस्त आहे. याशिवाय ती पहिल्यांदाच अनिमेशन क्षेत्रातही पदार्पण करणार आहे. डिज्नीच्या 'झूटोपिया २'च्या हिंदी आवृत्तीत ती जुड़ी हॉप्स या लोकप्रिय पात्राला आवाज देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.