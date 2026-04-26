श्रेया घोषालने 3 महिन्यात खरेदी केली 3 आलिशान घरं, किंमत ऐकून थक्क व्हाल, नेटवर्थ आहे तब्बल 'इतक्या' कोटींचं

SHREYA GHOSHAL'S MASSIVE REAL ESTATE INVESTMENTS: संगीतसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ही पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिने तिच्या आयुष्यात अनेक सुपरहिट सिनेमांची गाणी गायली आहे. तिने तिच्या करिअरची सुरुवात एका रिअॅलिटी शोमधून केली होती. श्रेयानं 'देवदास' चित्रपटासाठी पहिलं गाणं रेकॉर्ड केलं होता. आतापर्यंत तिने अनेक गाणी गायली. आता ती तिच्या लग्जरी लाईफस्टाईलासाठी सुद्धा चर्चेत असते. अशातच श्रेयाने तीन महिन्यात तब्बल तीन नवीन आलिशान मालमत्ता खेरदी केली आहे. .माहितीनुसार श्रेया घोषलने तीन महिन्यात तीन नवीन आलिशान मालमत्ता खरेदी केली आहे. तसंच या मालमत्ताची किंमत जवळपास ८० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचं सांगितलय. तिने मुंबईतील वेगवेगळ्यात भागांमध्ये तिने व्यवहार केला आहे. तिने मोठी आलिशान घरं खरेदी केली आहेत. सध्या ती तिच्या नवीन अपार्टमेंट खरेदीमुळे चर्चेत आलीय..श्रेया घोषालने सांताक्रुझ वेस्ट इथं एका लग्जरी अपार्टमेंट खरेदी केलं आहे. शरमिष्ठा घोषाल आणि बिश्वजीत घोषाल यांच्या पार्टनशिपमध्ये तिने ही गुंतवणूक केलीय. तसंच तिने तीन महिन्यात मुंबईत तिसरी हाय-अॅण्ड प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे. या प्रॉपर्टीची किंमत २०.८८ कोटी रुपये आहे. याआधी तिने वर्लीमध्ये मोठं अपार्टमेंट खरेदी केलय. या सगळ्याची किंमत ६० कोटी रुपये आहे. .तिने खरेदी केलेल्या एक अपार्टमेंट मुंबईच्या सरोजिनी रोडवरील 'वायु' बिल्डिंगमध्ये आहे. माहितीनुसार या मालमत्ता खरेदीसाठी तिने सुमारे १.२५ कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. २४ एप्रिल २०२६ मध्ये नोंदवण्यात आलं होतं. या सगळ्या प्रॉपर्टी मिळून श्रेया घोषालने तीन अपार्टमेंट खरेदी केली..श्रेया घोषाल हिचं नेटवर्थ २०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. तसंच तिचं वार्षिक उत्पन्न हे सुमारे १० ते १२ कोटी रुपये इतकी आहे. लाईव्ह कॉन्सर्ट्स, म्युझिक अल्बम, प्लेबॅक सिंगिगमधून तिची कमाई होते. हिंदीसोबत अनेक शास्त्रीय भाषांमध्ये सुद्धा तिने गायन केलय.