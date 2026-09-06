नवरा असावा तर असा! 'स्वतः भांडी घासतात, किचनही साफ करतात'; पतीबद्दल बोलताना श्रेया घोषाल म्हणाली...'त्यांनी मला कधीच...'

SHREYA GHOSHAL PRAISES HUSBAND SHILADITYA FOR HANDLING HOUSEHOLD CHORES: प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषल हिने आजवर अनेक सुपरहिट गाणी गायली. दरम्यान अशातच तिने एका मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. तिने आपल्या आनंदी संसाराचं श्रेय पती शिलादित्य मुखोपाध्याय यांना दिलय. तिच्या व्यस्त शेड्युलमध्ये ते तिला कसं मदत करतात, याबद्दल तिने सांगितलय. .श्रेयाने नुकतीच 'द मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट'ला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या. यावेली ती आणि तिच पती घरातील जबाबदाऱ्या एकमेकांना समजून घेत कशा सांभाळतात? याबद्दल तिने सांगितलय. यावेळी तिने पती शिलादित्याचं कौतूक सु्द्धा केलं. .श्रेया म्हणाली की, 'पती शिलादित्य घरातील अनेक कामं करतात. पत्नी असल्यामुळे घरातील सर्व जबाबदाऱ्या श्रेयानेच सांभाळाव्यात अशी त्यांची कधीच अपेक्षा नसते. ते स्वत:ची कामं स्वत: करतात. ते स्वत: भाडी धुणं आणि किचनची साफसफाई यासारखी कामं सहज करतात. यावेळी त्यांचा अहंकार कधीच मध्ये येत नसल्याचं' श्रेयाने सांगितलं. .पतीचं कौतूक करत श्रेया म्हणाली की, 'मी स्वत:ला खूप नशीबवान समजते की, मला असा माणूस मिळाला. जो संपूर्ण घराची काळजी घेतो, त्याला स्वत:च्या पद्धतीनं जगायला आवडतं. तो घरातील सगळे काम करतो. तसंच माझ्या कामाबद्दल, वेळेबद्दल कधीच प्रश्न विचारत नाही' .श्रेया घोषाल आणि शिलादित्य मुखोपाध्याय हे एकमेकांना लहानपणापासून ओळखतात. दोघांचे स्वभाव एकमेकांपेक्षा वेगळे असले तरी त्यांच्या नात्यातील समजूतदारपणा कायम राहिला आहे. जवळपास १० वर्ष रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. .९ वर्षांच्या एकटेपणानंतर अपूर्वा नेमळेकरांनी सांगितली मनातली गोष्ट; दुसऱ्या लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.