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नवरा असावा तर असा! 'स्वतः भांडी घासतात, किचनही साफ करतात'; पतीबद्दल बोलताना श्रेया घोषाल म्हणाली...'त्यांनी मला कधीच...'

SHREYA GHOSHAL REVEALS HOW HUSBAND SHILADITYA SUPPORTS HER BUSY PROFESSIONAL LIFE: प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल हिने नुकतंच आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं. आपल्या आनंदी संसाराचं श्रेय तिने पती शिलादित्य मुखोपाध्याय यांना दिलं.
Shreya Ghoshal Praises Husband Shiladitya

Shreya Ghoshal Praises Husband Shiladitya

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHREYA GHOSHAL PRAISES HUSBAND SHILADITYA FOR HANDLING HOUSEHOLD CHORES: प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषल हिने आजवर अनेक सुपरहिट गाणी गायली. दरम्यान अशातच तिने एका मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. तिने आपल्या आनंदी संसाराचं श्रेय पती शिलादित्य मुखोपाध्याय यांना दिलय. तिच्या व्यस्त शेड्युलमध्ये ते तिला कसं मदत करतात, याबद्दल तिने सांगितलय.

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