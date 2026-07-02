श्रेयस तळपदेचं घर पाहिलंत का? भलीमोठी बाल्कनी अन् ५० वर्ष जुनी भांडी, पाहा आतले सुंदर फोटो!

घर असावं घरासारखं नकोत नुसत्या भिंती असं म्हटलं जातं. हे वाक्य मराठमोळा अभिनेता श्रेयस तळपदे याच्या घराला चपखल बसतं. आपलं हक्काचं घर असावं आणि ते आपण हक्काकने आपल्या पसंतीने सजवावं असं सगळ्यांना नेहमीच वाटतं. प्रत्येक घर हे त्या घरात राहणाऱ्या व्यक्तींचा आणि त्यांच्या स्वभावांचा आरसा असतं. असंच सुंदर घर आहे अभिनेता श्रेयस तळपदे याचं. नुकतीच फराह खान तिच्या युट्यूब ब्लॉग निमित्त त्याच्या घरी गेली होती. आणि तिथे तीळ मराठी कलाकाराचं घर म्हणून फार वेगळ्या गोष्टी पाहायला मिळाल्या. .श्रेयस तळपदेचे घर हे केवळ आलिशान नाही, तर प्रत्येक कोपऱ्यात एक आठवण आणि परंपरेची खूण जपणारे आहे. आजच्या आधुनिक जगात श्रेयसने अजूनही घरात अनेक जुन्या वस्तू जपून ठेवल्या आहेत. त्याच्या घरात त्याने जवळपास ५० वर्ष जुनी तांब्या पितळेची भांडी जपून ठेवली आहेत. ती त्याच्या घराच्या सजावटीचा भाग आहेत. श्रेयसच्या घरी एक सुंदर मोठासा झोपला देखील आहे. आधुनिकतेला परंपरेची जोड देणारा हा झोपला आहे. त्याच्या घरात सुंदर असं देवघर आहे. या लाकडी देवघरात आई एकविरा, आई तुळजाभवानी, गणपतीसोबतच अनेक देवांच्या मुर्त्या आहेत. जे पाहून मन प्रसन्न होतं. .श्रेयसने घरात लाकडी फर्निचर केलं आहे. सोबतच काचेचा वापरही उत्तम केला आहे, भिंतींना देखील हलकं रंग दिल्याने इतर गोष्टी उठून दिसतात. अनेक हस्तकलेच्या वस्तू घरात आहेत. त्याचं किचनही अगदी साधं आणि सुंदर आहे. चॉकलेटी रंगाचे कॅबिनेट असलेल्या किचनला मातकट रंग देण्यात आलाय.एकूणच त्याने आणि त्याची पत्नी दीप्तीने अतिशय प्रेमाने सजवलेलं हे घर कुणाही पाहुण्याला आपलेपणाची भावना देण्यासाठी पुरेसं आहे. .आगीत काय जळालं ते राखेलाच माहीत! ‘बोल बोल राणी’च्या ट्रेलरवर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट, चित्रपटात सईच्या तीन भूमिका?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.