‘श्रीयुत गंगाधर टिपरे’च्या पहिल्या भागाआधीच दिलीप प्रभावळकरांनी घेतली होती केदार शिंदेंची फिरकी? 25 वर्षांनंतर सांगितला जुना किस्सा

DILIP PRABHAVALKAR: मराठी मनोरंजनविश्वातील सगळ्यांची आवडती मालिका 'श्रीयुत गंगाधर टिपरे'ची क्रेझ आजही प्रेक्षकांच्या मनात पहायला मिळते. ही मालिका प्रदर्शित होऊन जवळपास २५ वर्ष पूर्ण झाली आहे. दरम्यान मालिकेचे दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत मालिकेच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. .दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर मालिकेबद्दल खास पोस्ट शेअर केलीय. यावेळी त्यांनी दिलीप प्रभावळकर यांच्यासोबत एक किस्सा सुद्धा शेअर केला. १७५ भागानंतर ही मालिका संपली होती. तरीही आजही अनेक चाहत्यांच्या मनात मालिकेविषयी प्रेम कायम आहे. याबद्दल बोलताना केदार शिंदे म्हणाले की, 'आज टिपरे मालिकेचा पहिला भाग प्रदर्शित झाला होता. १७५ भागानंतर आम्ही ती मालिका थांबवली. कमी काळात खुप काही गोष्टी मिळाल्या. २५ वर्ष हा खूप मोठा काळ आहे. परंतु तरीही आजही ती मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. अनेक पिढ्यामध्ये मालिकेबद्दलचा प्रभाव तसाच आहे.'.यावेळी केदार शिंदे यांनी दिलीप प्रभावळकर यांच्यांसोबतचा एक किस्सा शेअर केला. त्यांनी फिरकी कशी घेतली? याबद्दल सांगितलं. केदार शिंदे म्हणाले, 'जेव्हा मालिका सुरु होणार होती त्याआधीच मला दिलीप प्रभावळकर यांनी शेवटचा भाग कितवा असणार ? असा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा महिन्यातून फक्त चार भाग टिव्हीवर दिसायचे. मी त्यांना १७५ असं सांगितलं. मी ते असंच म्हणालो होतो. पंरतु ती थांबली सुद्धा तेव्हाच. परंतु आजही मला अनेक जण भेटल्यानंतर विचारतात, 'मालिका पुन्हा सुरु होऊ शकते का?' ते मला असंही म्हणतात की, तुम्ही होतात म्हणून ही मालिका होऊ शकली. कदाचित पन्नास वर्षानंतर सुद्धा प्रेक्षकांच्या मनात मालिकेबद्दल प्रेम असंच कायम राहिल.' असं केदार शिंदेंनी पोस्टमध्ये म्हटलय. . प्रदर्शनाआधीच शाहरुखच्या 'किंग'ची कोट्यवधींची कमाई, 175 कोटींचा विक्रमी सौदा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.