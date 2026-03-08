'मी त्याला जोरात ढकललं, आणि...' श्रुती मराठेनं सांगितला 'राधा ही बावरी'च्या सेटवरील सौरभसोबत किस्सा, म्हणाली...

SHRUTI MARATHE RECALLS A SHOCKING ON-SET INCIDENT WITH SAURABH: अभिनेत्री श्रुती मराठे हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु तिची 'राधा ही बावरी' ही मालिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. त्यातील श्रुती आणि सौरभ यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. २०१२ मध्ये सुरु झालेल्या या मालिकेनं जवळपास २ वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. दरम्यान मालिका संपल्यावर सुद्धा कलावंत ढोल-ताशा पथक याच्या माध्यमातून दोघे एकत्र पहायला मिळाले. .दरम्यान काही दिवसापूर्वी श्रुती आणि सौरभ यांनी राजश्री मराठी या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखती बोलताना त्यांनी सेटवरील किस्से चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. यावेळी बोलताना त्यांनी दोघांच्या सेटवरील भांडणाविषयी सुद्धा सांगितलं. सेटवर भांडण झाल्यास ते आठवडाभर एकमेकांशी बोलत नव्हते असा खुलासाही त्यांनी केलाय. .मुलाखतीत दोघांना विचारण्यात आलं की, 'ऑनस्क्रीन किंवा ऑफस्क्रीन तुमचं कधी भांडण झालेलं आठवतय का?' यावर उत्तर देताना श्रुती म्हणाली की, 'मला दोन गोष्टी आठवताय. एकतर सौरभला फार पटकन राग येतो. त्या रागात तो वेगळेच निर्णय घेतो आणि परत त्याला त्याचा पश्चाताप होतो. राधा ही बावरी मालिकेवेळी आणि आता कलावंत पथकामध्ये सुद्धा मला त्याचा बराच अनुभव आलाय. तशी आमची जास्त भांडणं होत नाहीत, परंतु मला असं होतं की, बाबा आता शांत हो, तु चिडलाय हे माहितीय. तु शांत हो असं मी त्याला म्हणते. '.पुढे बोलताना श्रुती म्हणाली की, 'राधा ही बावरीच्या शुटिंगवेळी माझ्या पायाला लागलं होतं. रक्त येत होतं. मोठी जखम झाली होती, त्यावेळी सौरभ मोठे बुट घालून येयचा. त्यात आमचं एक रोमँटिक सीन होतं. ज्यात आम्ही एकमेकांच्या जवळ येतो आणि तो माझे गाल पकडतो. तर त्याने त्या सीनवेळी माझ्या पायावर पाय दिला. जिथं मला लागलं होतं, तिथंच त्याने पाय दिला. त्यावेळी मी त्याला जोरात ढकललं. त्याला म्हणाले, तु पुढचे काही दिवस माझ्याशी बोलूच नकोस. जास्त कामामुळे माझी चिडचिड व्हायची, त्यावेळी तो मला समजून घेयचा. नंतर आमच्यात चांगली बॉण्डिंग झालं.'.क्यूटनेस ओवरलोडेड! रणबीर-आलियाची लेक सुद्धा आहे क्रिकेटची चाहती! राहाचा Viral Video पाहून सगळेच करताय कौतूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.