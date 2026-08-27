शिवीगाळ करणाऱ्याला श्वेता तिवारीने शिकवला धडा; शोधून काढत लेखी माफीनामा घेतला

SHWETA TIWARI GETS WRITTEN APOLOGY OVER OFFENSIVE COMMENTS: अभिनेत्री श्वेता तिवारी सोशल मीडियावर सक्रीय असते. काही दिवसांपूर्वी तिने महिलांना उद्देशून केलेल्या आक्षेपार्ह आणि शिवीगाळ करणाऱ्या कमेंट्सचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. आता या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून लिखित माफी मागवल्याची माहिती श्वेताने दिलीय. .काही दिवसांपूर्वी श्वेता तिवारीच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर काही पोस्ट शेअर केल्या होत्या. यामध्ये काही लोक महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि शिवीगाळ करणारी भाषा वापर असल्याचं सांगितलं होतं. श्वेतानं संबंधित व्यक्तींचे इन्स्टाग्राम अकाऊंटही शेअर केले होते. तसंच, स्वतःला राज ठाकरे यांचे समर्थक म्हणवणाऱ्या व्यक्तींचं असं वर्तन योग्य आहे का?, असा सवालही तिने उपस्थित केला होता..श्वेताच्या म्हणण्यांनुसार स्नेहल अडारकर यांनी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यानंतर तीन दिवसातच त्या व्यक्तीचा फोन नंबर आणि त्याची लिखित माफी मिळाली. MNSनं दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित व्यक्तीला संभीजीनगरपासून मुंबई आणि त्यानंतर वसईपर्यंत ट्रेस करण्यात आलं. त्यानंतर त्याच्याकडून लिखित माफीही घेण्यात आली. .दरम्यान या कारवाईनंतर श्वेता तिवारीनं स्नेहल अडाकर आणि MNSचे आभार मानलेत. तसंच तिची तक्रार गांभीर्याने घेतली गेल्याचं सांगितलं. दरम्यान, श्वेताने या संपूर्ण प्रकरणासोबत सोशल मीडियावरील महिलांविरोधातील आक्षेपार्ह भाषेच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. एक-दोन लोकांना पकडल्याने ही समस्या पूर्णपणे संपणार नाही, असं तिचं म्हणणं आहे..अमिताभ बच्चन यांनी वयाच्या 83 व्या वर्षी भात खाणं सोडलं; खरंच वयानुसार Rice बंद करणं फायदेशीर आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.