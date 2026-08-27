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शिवीगाळ करणाऱ्याला श्वेता तिवारीने शिकवला धडा; शोधून काढत लेखी माफीनामा घेतला

SHWETA TIWARI ABUSIVE COMMENTS CONTROVERSY AND MNS ACTION: Shweta Tiwari यांनी महिलांविरोधातील आक्षेपार्ह कमेंट्सचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. आता MNSच्या मदतीने संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्याकडून लिखित माफी मागवण्यात आली आहे.
Shweta Tiwari makes man write apology

Shweta Tiwari reacts to abusive incident and gets written apology

ESAKAL

Apurva Kulkarni
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SHWETA TIWARI GETS WRITTEN APOLOGY OVER OFFENSIVE COMMENTS: अभिनेत्री श्वेता तिवारी सोशल मीडियावर सक्रीय असते. काही दिवसांपूर्वी तिने महिलांना उद्देशून केलेल्या आक्षेपार्ह आणि शिवीगाळ करणाऱ्या कमेंट्सचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. आता या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून लिखित माफी मागवल्याची माहिती श्वेताने दिलीय.

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