'त्यांनी मला स्टेजवर बोलावलं होतं आणि...' सिद्धार्थ जाधव सलमानबद्दल म्हणाला...

SIDDHARTH JADHAV SHARES RADHE MOVIE EXPERIENCE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ जाधव याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याने २५ वर्षांच्या करिअरमध्ये मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:चं नाव निर्माण केलय. सिद्धार्थने सलमानच्या राधे सिनेमात महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. दरम्यान अशातच सिद्धार्थने सलमानच्या स्वभावाबद्दल तसंच त्याच्यासोबतच्या पहिल्या भेटीबद्दल सांगितलंय. .सिद्धार्थने नुकतीच बॉलिवूड बबलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तो म्हणाली की, 'सलमान सर आणि महेश सर खूप चांगले मित्र आहेत. मी सलमान सरांचा कॉलेजपासून चाहता आहे. एकदा फिल्मसिटीत शूट करत असताना सलमान सर बिग बॉसचा प्रोमो शूट करण्यासाठी तिथे आले होते. तेव्हा मी महेश सरांना त्यांना भेटायला जाऊ का विचारलं. त्यावर ते जा म्हणले. परंतु जेव्हा मी प्रत्यक्षात सलमान सरांना भेटलो तेव्हा ते माझ्याशी खूप छान बोलले.'.पुढे सलमान खान म्हणाला की, 'येरे येरे पैसा सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी सलमान सर आले होते. त्यावेळी त्यांनी मला सेटवर बोलावलं. तेव्हा मी थोडा बावरलो होते. तेव्हा तेजस्विनी पंडित माझ्या बाजूला बसलेली. तिने मला स्टेजवर जायला सांगितलं. नंतर हळुहळु आमची छान ओळख झाली.'.'मी लंडनला असताना मला सलमान सरांचा राधे सिनेमासाठी फोन आला होता. तेव्हा मी कोणती भूमिका आहे? काय आहे काहीच विचारलं नाही. सलमान सर आहेत म्हणून मी लगेच हो बोललो. तेव्हा सलमानसरांसोबत एका फ्रेममध्ये दिसणं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती.'.'बॉलीवूडचे दिग्गज जेव्हा आपलं कौतूक करत असतात तेव्हा समाधान वाटतं. परंतु मी माझ्या यशाचं श्रेय मराठी रंगभूमीला आणि मराठी सिनेमांना देतो. आज जे माझं कौतूक होतय ते यामुळे होतय.'