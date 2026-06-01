'मी तृप्तीला दहाव्या मिनिटाला म्हणालो, चल' सिद्धार्थ जाधव रणवीर-दीपिकाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमधून लगेच निघून गेलेला, म्हणाला...

MATKA KING FAME SIDDHARTH JADHAV SHARES STARSTRUCK MOMENT: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ जाधव याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत सुद्धा त्याने स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. मटका किंग या वेबसीरिजमधील त्याचा अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. दरम्यान बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह आणि सिद्धार्थ हे खूप छान मित्र आहे. 'सिंबा' चित्रपटाच्या सेटवर त्यांची मैत्री झाली होती..रणवीर सिंग आणि सिद्धार्थने सर्कस, सिंबा या सिनेमामध्ये एकत्र काम केलय. रणवीरने त्याच्या लग्नाच्या रिसेप्शन पार्टीला सिद्धार्थ आणि त्याच्या पत्नीला आमंत्रित केल्याचा किस्सा सिद्धार्थ जाधवने शेअर केलाय. सिद्धार्थने बॉलीवूड बललला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने 'रणवीर सरांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला गेल्यास मी Starstruck झालो होतो.' असं म्हटलय..सिद्धार्थ म्हणाला की, 'त्या रिसेप्शन पार्टीमध्ये अनेक कलाकार होते. सचिन तेंटुळकर, अमिताभ बच्चन, विकी कौशल. मी माझ्या पत्नीसोबत तिथं गेलो होतो. त्यांना सगळ्यांना पाहून मी शॉक झालो. दहाव्या मिनिटाला मी तृप्तीला म्हणालो, आपण इथून जाऊयात. तेव्हा तिने मला तिथं थांबावलं. माझं असं झालं की, बाबो... मी या सगळ्या कलाकरांना एकत्र पाहतोय. पुर्णपणे भारावून गेलो होतो. मी पहिल्यादाच अशा मोठ्या पार्टीत गेलो होतो.'.'त्यानंतर आम्ही दोघांनी रणवीर सर आणि दीपिका मॅमची भेट घेतली. दोघांना अभिनंदन केलं आणि पार्टीतून लगेच निघून गेलो. मी एवढ्या मोठ्या कलाकारांना एकत्र पाहून Starstruck झालो होतो. मी त्यांना फक्त पडद्यावर पाहिलं होतं. त्यांना कधी प्रत्यक्षात पाहायला मिळेल असं कधी वाटलं नव्हतं.'.