बाबो...! सिद्धार्थ जाधवची पत्नी आहे बिजनेसवुमन, स्वत:चा व्हिला आणि बरंच काही

TRUPTI JADHAV TOOK ₹50 LAKH LOAN TO START BUSINESS: मराठीसह हिंदी मनोरंजनविश्वात सुद्धा सिद्धार्थ जाधवने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यानं मराठीत अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. मटका किंग या सीरिजमुळे तर त्याला वेगळी ओळख मिळाली. त्या सीरिजमधील त्याच्या अभिनयाचं खूप कौतूक झालं. सिद्धार्थने अभिनयासह त्याच्या टॅलेंटच्या जोरावर स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. .सिद्धार्थने त्याच्या करिअरमध्ये स्वत:चं वेगळं नाव कमावलं आहे. त्याच्या या प्रवासात त्याच्या पत्नीने मोठी साथ दिली. सिद्धार्थ जाधवच्या पत्नीचं नाव आहे तृप्ती. ती एक बिजनेसवुमन आहे. तृप्तीनं स्वईरा नावाची एंटरप्राइजेस कंपनी सुरु केली आहे. तसंच या कंपनीच्या माध्यमातून ती साड्याचा ब्रँड चालवते. सध्या ती एक यशस्वी उद्योजिका आहे..तृप्तीनं ही कंपनी सुरु करण्यासाठी सुरुवातीला ५० लाखांचं कर्ज घेतलं होतं. मैत्रिणीसोबत मिळून तिने हा ब्रँड सुरु केलाय. त्यानंतर तिने आपल्या कामातून स्वत:चा एक होम स्टेसाठी व्हिला देखील खरेदी केला. तृप्ती सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असते. ती नेहमीच तिचे फोटो शेअर करत असते. .दरम्यान तृप्ती आणि सिद्धार्थ यांचं लग्न २००७ मध्ये झालं होतं. त्यांना स्वरा आणि ईरा या दोन मुली आहे. दोघींच्या नावानेच तृप्तीनं स्वराई कंपनी सुरु केली होती. दरम्यान आता तृप्ती नवरा सिद्धार्थ आणि मुलीसोबत व्हॅकेशन एन्जॉय करत आहे. .3 वर्षे लग्न लपवून ठेवलं अन्…; सैराट फेम अरबाज शेखची हटके लव्हस्टोरी, म्हणाला...'कोर्ट मॅरेज करुन घरच्यांना...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.