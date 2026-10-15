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सिद्धार्थ मल्होत्राच्या पायाला दुखापत, प्लास्टर बांधलेला फोटो शेअर करत म्हणाला…

SIDHARTH MALHOTRA SHARES PHOTO OF INJURED LEG:अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राच्या पायाला दुखापत झाली आहे. त्याने प्लास्टर बांधलेला फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत मिश्कील पोस्ट केली.
SIDHARTH MALHOTRA INJURED LEG

SIDHARTH MALHOTRA INJURED LEG

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY DID SIDHARTH MALHOTRA SUFFER A LEG INJURY: प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्याने आजपर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या. प्रत्येक भूमिकेत त्याचं एक वेगळेपण पहायला मिळालं. दरम्यान अशातच आता सिद्धार्थबाबत एक अपडेट्स समोर आलीय.

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