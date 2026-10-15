सिद्धार्थ मल्होत्राच्या पायाला दुखापत, प्लास्टर बांधलेला फोटो शेअर करत म्हणाला…

WHY DID SIDHARTH MALHOTRA SUFFER A LEG INJURY: प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्याने आजपर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या. प्रत्येक भूमिकेत त्याचं एक वेगळेपण पहायला मिळालं. दरम्यान अशातच आता सिद्धार्थबाबत एक अपडेट्स समोर आलीय..सिद्धार्थ मल्होत्रा याच्या पायाला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सिद्धार्थने सोशल मीडियावर पायाला प्लास्टर बांधलेला फोटो शेअर करत आपल्या दुखापतीची झलक चाहत्यांना दाखवली, मात्र या दुखापतीबद्दल गंभीरपणे भाष्य करण्याऐवजी त्याने नेहमीच्या इंग्रजी वाक्प्रचाराचा संदर्भ घेत मिश्कील टिप्पणी केली. .दुखापत नेमकी कशी आणि त्याच्या बरे होण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे, याबाबत त्याने अधिक माहिती दिलेली नाही. सिद्धार्थच्या या पोस्टच्या काही दिवस आधीच त्याने आणि पत्नी कियारा अडवाणीने दुसऱ्यांदा पालक होणार असल्याची घोषणा केली होती.सिद्धार्थ आणि कियारा यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये लग्न केले. .जुलै २०२५ मध्ये त्यांनी - मुलगी सारायाचे स्वागत केले. दोघेही वैयक्तिक आयुष्याबाबत फारशी माहिती सार्वजनिक करत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित घडामोडींकडे चाहत्यांचे लक्ष असते..अरबी समुद्राचं सुंदर दृश्य, दुर्मिळ चित्रांचा खजिना; 53 व्या मजल्यावरील माधुरी दीक्षितचं आलिशान घर पाहिलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.