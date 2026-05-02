14 व्या वर्षी लग्न, सासरी सहन केला नाहक त्रास, 450 सिनेमांमध्ये काम करुनही झाला दुर्देवी अंत, कोण होती अभिनेत्री?

THE TRAGIC LIFE OF SILK SMITA: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री जिचं नाव एकासोबत नाहीतर अनेक अभिनेत्यासोबत जोडलं जायचं. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. जवळपास ४५० सिनेमे तिने केले. परंतु तिला मुख्य भूमिका करण्याची संधी कधीच मिळालीच नाही. तिचं वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा तितकच त्रासदायक होतं. ती अभिनेत्री म्हणजे सिल्क स्मिता. सुरुवातीला तिच्या मागे-पुढे चाहत्यांची गर्दी असायची परंतु शेवटच्या क्षणी ती एकटी पडली होती. .दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत सिल्क स्मिता हिचं नाव फार चर्चेत होतं. तिची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते गर्दी करायचे. दिग्दर्शक सुद्धा तिला सिनेमात घेण्यासाठी वाट्टेल ती रक्कम देण्यासाठी तयार व्हायचे. सिनेमा झाल्यानंतर सिल्कचं एकतरी गाणं असायचंच. तिने जवळपास ४५० सिनेमांमध्ये काम केलं. परंतु दुर्दैवानं तिला कधी मुख्य नायिकेची भूमिका मिळालीच नाही. .सिल्क स्मिता हिच खरं नाव विजयलक्ष्मी होतं. लहानपणी घरची परिस्थिती चांगली नसल्यानं शाळा सुटली. लहान वयातच म्हणजे चौदाव्या वर्षी तिचं लग्न एका वयस्कर माणसासोबत लावण्यात आलं. लग्नानंतर स्मिताचं आयुष्य पुर्णच बदललं. तिच्यावर शारीरिक मानसिक त्रास होऊ लागला. घरगुती हिंसा होऊ लागली. तेव्हा स्मिता दोन वर्षातच सगळं सोडून रिकाम्या हाताने निघाली. तिने सुरुवातील सेटवर मेकअप आणि छोटी मोठी काम केली. .नंतर हळूहळू तिने स्वत:चं नाव मोठं केलं. अनेक गाण्यावर ठेका धरत तिने चाहत्यांच्या मनात स्वत:च स्थान निर्माण केलं. परंतु तिचा शेवट फार वाईट झाला. पस्तिसाव्या वर्षी स्मितानं स्वत:चं आयुष्य संपवलं. मृत्यूनंतर तिचं पार्थिव कित्येक तास खोलीस पडूनच होतं. तिच्या मृत्यूबाबत कोणालाच कल्पना नव्हती. तिने आयुष्य संपवताना चिठ्ठी लिहली होती. त्यात तिने लिहलेलं की, 'मी एकटी आहे. माझ्यावर कोणीच प्रेम करत नाही' असं म्हणत तिने आयुष्य संपवलं. .दरम्यान तिच्याच आयुष्यावर आधारित 'द डर्टी पिक्चर'सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. ज्यात विद्या बालननं भूमिका साकारली होती. स्लिक स्मिताची हृदय पिळवटून टाकणारी गोष्ट द डर्टी पिक्चरमधून मांडण्यात आली होती. त्या सिनेमाला बक्कळ कमाई मिळाली.