Premier
"मी देवाचे आभार मानले" AI च्या धक्कादायक अनुभवावर आर्या आंबेकर झाली व्यक्त ; म्हणाली...
Aarya Ambekar On AI Overpowering Music Industry : गायिका आर्या आंबेकरने सध्या एआयचं वाढलेलं प्रस्थ आणि त्याचा संगीतक्षेत्रावर होणारा परिणाम यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली आर्या जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राची क्रश आणि संगीतक्षेत्रातील सुप्रसिद्ध गायिका आर्या आंबेकर कायमच चर्चेत असते. सध्या AI चं प्रस्थ प्रत्येक क्षेत्रात वाढत चाललं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने याबाबत भीती व्यक्त केली.