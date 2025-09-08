घरच्यांच्या विरोधात जाऊन गायिकेने केलेलं 20 वर्षं मोठ्या व्यक्तीबरोबर लग्न; घरगुती हिंसेची शिकार आणि बहिणींमधील भांडण

Entertainment News : भारतीय संगीत विश्वातील दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचा वाढदिवस. आज ८ सप्टेंबरला त्यांना 92 वर्षं पूर्ण झाली. आतापर्यंत आशा यांनी 12000 हुन अधिक गाणी गायली आहेत. पण त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता. .आशा यांचा जन्म 8 सप्टेंबर 1933ला मंगेशकर कुटूंबात झाला. त्या 9 वर्षांच्या असताना त्यांचे वडील वारले. त्यावेळी त्यांची मोठी बहीण लता मंगेशकर यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली. तर आशाही लता यांना घर चालवण्यासाठी मदत करू लागल्या. याच दरम्यान आशा यांचे त्यांच्या घरात लता यांच्या मॅनेजरचं आणि सेक्रेटरीच काम करणाऱ्या गणपतराव भोसले यांच्याशी लग्न केलं. ते त्यावेळी 31 वर्षांचे होते. .घरच्यांच्या विरोधात जाऊन पळून लग्न केल्यामुळे लता आशा यांच्यावर खूप चिडल्या. त्यांनी आशा यांच्याशी सगळे संबंध तोडले. त्यानंतर आशा यांना खूप अडचणीचा सामना करावा लागला. गणपतराव खूप तापट स्वभावाचे होते. ते आशा यान मारहाण ही करायचे. बराच काळ आशा यांनी घरगुती हिंसेचा सामना केला. एक काळ असा आला होता की त्या स्वतःचं आयुष्य संपवण्याचा विचार करत होत्या. पण नंतर त्यांनी त्यांना सोडलं आणि त्या त्यांच्या माहेरी परत आल्या. .पण त्यांचे पती गणपतराव यांना आशा यांचे माहेरच्यांशी संबंध असणं पसंत नव्हतं. खासकरून लता यांच्याशी संबंध नसावेत असं त्यांना वाटत होतं. त्यामुळेच ते आशा याना मारहाण करायचे. तर गणपतराव यांचे आई-वडीलही खूप रूढीवादी विचारांचे होते. त्यांच्या पत्नीने गायिका म्हणून करिअर करणं त्यांना पसंत नव्हतं. .कविता छिब्बर यांना दिलेल्या मुलाखतीत आशा म्हणाल्या की,"माझे लग्न खूप लहान वयात माझ्यापेक्षा २० वर्षांनी मोठ्या असलेल्या माणसाशी झाले. तो प्रेमविवाह होहोता ते आणि लता दीदी माझ्याशी बराच काळ बोलल्या नाहीत. त्यांना हे नाते मान्य नव्हते. गणपतरावांचे कुटुंब खूप रूढीवादी होते आणि ते एका गायिकेला सून म्हणून स्वीकारण्यास तयार नव्हते.मला खूप वाईट वागणूक मिळाली आणि जेव्हा मी माझा धाकटा मुलगा आनंदला जन्म देणार होते, तेव्हा मला घर सोडण्यास सांगण्यात आले आणि मी माझ्या आई आणि बहिणींकडे परत गेले. तरीही, मी कोणालाही दोष देत नाही आणि माझ्या मनात कोणाबद्दलही वाईट विचार नाहीत.".1960 मध्ये आशा गणपतरावांपासून वेगळ्या झाल्या. पण त्या आधी प्रेग्नेंट असताना त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्या चार महिन्यांच्या गर्भवती होत्या आणि त्यांनी झोपेच्या गोळ्यांच्या बाटलीमधील सगळ्या गोळ्या खाल्ल्या. पण त्यातून त्या वाचल्या. .त्यानंतर त्यांनी बऱ्याच वर्षांनी संगीतकार आर डी बर्मन यांच्याशी लग्न केलं. पण बर्मन यांच्या आईचा या लग्नाला विरोध होता. कारण आशा या आरडी यांच्यापेक्षा 6 वर्षांनी मोठ्या होत्या आणि 3 मुलांच्या आई होतीय. पण नंतर त्या बर्मन यांच्यापासूनही वेगळ्या राहू लागल्या. .आशा या उत्तम गायिकेसोबत एक उत्तम कुकसुद्धा आहेत. त्यांना स्वयंपाकाची आवड आहे. दुबईमध्ये त्यांचे रेस्टॉरंट आहेत. शमी कबाब, कढई गोश्त, बिर्याणी हे पदार्थ त्या उत्तम बनवतात. .ना ओमप्रकाश ना इंद्रजीत हा आहे भैरवीचा खऱ्या आयुष्यातील जोडीदार ; थाटात पार पडला साखरपुडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.