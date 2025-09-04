दर्दभऱ्या आवाजाने मंत्रमुग्ध करणाऱ्या जगजीत सिंग यांची दुर्दैवी बाजू ! अपघातात मुलाला गमावलं तर लेकीनेही संपवलं आयुष्य

Entertainment News : बॉलिवूडमधील एक उत्तम गायक म्हणजे जगजीत सिंग. गझल आणि जगजीत सिंग हे कधीच न सुटणार समीकरण. दर्दभऱ्या आवाजात गझलेतील प्रत्येक शब्दांमधील भावना सुरांतून मांडणाऱ्या या गंधर्वाचं वैयक्तिक आयुष्य खूप दुःखाने भरलेलं होतं. एका गुणी कलावंताच्या आयुष्यातील शोकांतिका जाणून घेऊया. .जगजीत सिंग यांचं आयुष्य काही वाईट घटनांनी भरलेलं होतं. त्यांच्या आयुष्याचा उत्तरार्ध अतिशय दुःखात गेला. त्यांनी चित्रा सिंग यांच्याशी दुसरं लग्न केलं . त्या सुद्धा गायिका होत्या. त्यांच्या मुलाच्या अपघाती निधनानंतर चित्रा यांनी एकही गाणं गायलं नाही. .सत्तरच्या दशकात चित्रा आणि जगजीत सिंग यांची जोडी लोकप्रिय होती. त्यांच्या गझलांनी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड क्रेझ निर्माण केली होती. त्यांच्या कार्यक्रमांना प्रेक्षकांची खूप गर्दी असायची. मुझको यकीन है, सुना था की वो आयेंगे अंजुमन, में भूल जाऊ सिल सिले असा अनेक गझल त्यांच्या गाजल्या. जगभरात ही जोडी कर्यक्रम करायची. पण त्या काळरात्रीने त्यांचं आयुष्य बरबाद केलं. .27 जुलै 1990 ला रात्री त्यांचा एकुलता एक मुलगा विवेक सिंग मित्रांबरोबर लॉँग ड्राइव्हला गेला होता. रात्री दोन वाजता त्यांच्या कारने एका ट्रकला धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की विवेकचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याच्या सोबत असलेले दोन मित्र गंभीर जखमी झाले. त्यात एक होता साईराज बहुतुले. साईराज हा क्रिकेटर होता आणि या अपघातामुळे त्याच्या पायात रॉड टाकावा लागला. त्याचं करिअर संपण्याच्याच मार्गावर होतं पण जिद्दीच्या जोरावर त्याने भारतीय संघात स्वतःची निवड करून घेतली..इकडे जगजीत सिंग आणि चित्रा सिंग यांच्यासाठी खूप मोठा धक्का होता. चित्रा एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूमुळे पूर्ण खचल्या आणि त्यांनी गाणं सोडून दिलं. जगजीत सिंग हळूहळू दुःखातून सावरले आणि त्यांनी पुन्हा गाण्यास सुरुवात केली. मुलाच्या मृत्यूनंतर ते अधिक दर्दभरी गाणी गाऊ लागले. त्यामुळे अनेक चाहत्यांनी याला कारण विवेकचा मृत्यू असावा असं म्हणतात. .दरम्यान त्याकाळी विवेकच्या मृत्यूला खूप प्रसिद्धी मिळाली. पोलिसांनी हे प्रकरण ड्रंक अँड ड्राइव्ह ठरवलं. त्यामुळे विवेकची प्रतिमाही मीडियामध्ये बड्या बापाची बिघडलेली औलाद अशी रंगवली गेली होती. पण याला विरोध केला ते विवेकची सावत्र बहीण आणि जगजीत यांच्या पहिल्या पत्नीपासून झालेली मुलगी मोनिका सिंगने. मोनिकाने कायदेशीर लढाई लढली आणि सिद्ध केलं की रस्त्यात ट्रक बेकायदेशीर रित्या उभा होता आणि त्यामुळेच तिच्या भावाला जीव गमवावा लागला. पुढे या रस्त्याला विवेक सिंगचं नावही दिल गेलं. .पण जगजीत आणि चित्रा यांचं दुःख इथे संपलं नाही. 2009 मध्ये मोनिकाने स्वतःच आयुष्य संपवलं. तुटलेली दोन लग्न हे यामागचं कारण होतं. यामुळे चित्रा आणि जगजीत सिंग पूर्णपणे खचले. 2011 मध्ये जगजीत सिंग याना ब्रेन हॅमरेज झाला आणि ते कोमात गेले. उपचार सुरु असतानाच त्यांचं लीलावती हॉस्पिटलमध्ये निधन झालं. तर आता चित्रा सिंग कोलकात्यामधील घरी एकाकी जीवन जगत आहेत. .अशोक मा.मा फेम अभिनेत्रीने दिली प्रेमाची कबुली ! 'या' अभिनेत्याला डेट करत असल्याचा नेटिझन्सनी बांधला अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.