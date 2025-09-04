Premier

दर्दभऱ्या आवाजाने मंत्रमुग्ध करणाऱ्या जगजीत सिंग यांची दुर्दैवी बाजू ! अपघातात मुलाला गमावलं तर लेकीनेही संपवलं आयुष्य

Jagjit Singh Sad Story : सुप्रसिद्ध दिवंगत गझल गायक जगजीत सिंह यांचे आजही अनेक चाहते आहेत. दर्दभऱ्या आवाजातून गाण्यातील भावना मांडणाऱ्या जगजीत सिंह यांचं वैयक्तिक आयुष्यही दुःखाने भरलेलं होतं.
दर्दभऱ्या आवाजाने मंत्रमुग्ध करणाऱ्या जगजीत सिंग यांची दुर्दैवी बाजू ! अपघातात मुलाला गमावलं तर लेकीनेही संपवलं आयुष्य
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बॉलिवूडमधील एक उत्तम गायक म्हणजे जगजीत सिंग. गझल आणि जगजीत सिंग हे कधीच न सुटणार समीकरण. दर्दभऱ्या आवाजात गझलेतील प्रत्येक शब्दांमधील भावना सुरांतून मांडणाऱ्या या गंधर्वाचं वैयक्तिक आयुष्य खूप दुःखाने भरलेलं होतं. एका गुणी कलावंताच्या आयुष्यातील शोकांतिका जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
singer
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com