अधुरी एक कहाणी...आज 'या' राजघराण्याच्या सुनबाई असत्या लता मंगेशकर ! अखेरपर्यंत दोघंही राहिले अविवाहित

Lata Mangeshkar Failed Love Story : दिवंगत गायिका लता मंगेशकर या अविवाहित राहिल्या. कौटुंबिक जबाबदारी हे कारण त्यांच्याबाबत कायमच पुढे केलं गेलं पण नंतर त्यांची अधुरी प्रेमकहाणीही समोर आली.
Entertainment News : भारताच्या गानकोकिळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिवंगत गायिका लता मंगेशकर यांची लोकप्रियता जगभरात होती. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये जवळपास सगळ्याच भारतीय भाषेतील गाणी गेली. त्यांनी त्यांच्या हयातीत 50,000 हुन अधिक गाणी गायली आहे. त्यांच्या या विक्रमाचा रेकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही आहे.

