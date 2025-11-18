कार्यक्रमादरम्यान सुप्रसिद्ध मराठी गायकाला आलेला हार्टअटॅक; प्रसंग सांगताना म्हणाले "अर्धा तास उशीर झाला असता तर.."

Entertainment News : प्रसिद्ध गायक आणि शाहीर विठ्ठल उमप यांचे पुत्र नंदेश उमप त्यांच्या गाण्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. एका कार्यक्रमादरम्यान नंदेश उमप यांना हृदयविकाराचे तीन झटके आले होते. नुकत्याच एका मुलाखतीत त्यांनी हा प्रसंग सांगितला. .नंदेश उमप यांनी नुकतीच राजश्री मराठी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी नेमकं काय घडलं होतं ते उघड केलं. त्यांच्या पत्नीलाही याचा खूप मोठा धक्का बसला होता. ."माझ्यासाठी खूप मोठा आघात होता आणि मला माहित नव्हतं काय होतंय. पण मला दोन दिवस आधी 6 तारखेला पाठीत खूप दुखत होतं आणि 9 तारखेला खूपच दुखायला लागलं. मी एका कार्यक्रमाला जात होतो. तिथे मला खूप त्रास झाला आणि तो त्रास झाल्यावर माझा श्वास जड होत होता."."मला तिथून लगेच ज्युपिटर हॉस्पिटलला घेऊन आले. मी मूठ आवळून घेतली होती. मला आणि माझ्या घरच्यांना समजलं होतं काहीतरी गडबड आहे. रविवारचा दिवस असल्याने खूप गर्दी होती. बायको काही म्हणायच्या आधीच मी चालत गेलो. त्यानंतर त्यांनी मला व्हीलचेअर दिली. डॉक्टर, नर्स सगळयांनी तपासलं. माझा ईसीजी काढला त्यात गडबड होती. डॉक्टरांनी आधी मला इंजेक्शन दिलं तेव्हा मी स्टेबल झालो."."माझी बायको सरिता म्हणाली तुला आम्ही हॉस्पिटल मध्ये दाखल केलं आणि इतका पाऊस सुरु झाला की आम्हाला समोरचं काही दिसत नव्हतं. आणखी जर आपण अर्धा तास उशीर केला असता तर.. पण मला नव्हतं ना जायचं ! मी सगळ्यांना सांगेन आपण बॉडी चेकअप केलं पाहिजे.हे सगळं होण्याआधी माझी आई गेली. माझ्या आईने मला दोनवेळा वाचवलं आहे, ह्यावेळीसुद्धा मला वाटत की आई म्हणाली असेल तू थांब मी जाते. ".मानधन नाही तर 'या' कारणासाठी शैलेश लोढांनी सोडला तारक मेहता का उल्टा चष्मा; स्वतःच उघड केलं कारण !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.