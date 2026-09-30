Premier

‘सारेगमप’चं शूटिंग संपवून ट्रेनने घरी निघाले, अन् पहिले पीरियड्स आले'; श्रेया घोषाल आठवण सांगत म्हणाली, 'वडिलांनी पॅड आणलं आणि..'

SHREYA GHOSHAL FIRST PERIOD EXPERIENCE IN TRAIN: श्रेया घोषालने पहिल्यांदा पीरियड्स ट्रेनमध्ये आल्याचा किस्सा सांगितला. वडिलांनी तिला कसं सांभाळलं आणि सॅनिटरी पॅड आणून दिला, याबद्दल तिने खुलासा केला.
SHREYA GHOSHAL

SHREYA GHOSHAL FIRST PERIOD

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHREYA GHOSHAL FATHER BOUGHT HER A SANITARY PAD: प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल हिने आपल्या गायनातून सर्वांना मंत्रमुग्ध केलय. केवळ देशातच नाहीतर विदेशात सुद्धा तिच्या आवाजाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आजवर अनेक गाणी गायली. तिचं प्रत्येक गाणं चाहत्यांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. आज आघाडीच्या गायिकांपैकी ती एक आहे. परंतु तिच्या या यशामागे तिचा कुटुंबाचा खूप मोठा वाटा आहे. खास करून तिच्या वडिलांनी तिच्या करिअरमध्ये खूप मदत केली.

Loading content, please wait...
bollywood
singer
shreya ghoshal
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com