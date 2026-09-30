‘सारेगमप’चं शूटिंग संपवून ट्रेनने घरी निघाले, अन् पहिले पीरियड्स आले'; श्रेया घोषाल आठवण सांगत म्हणाली, 'वडिलांनी पॅड आणलं आणि..'

SHREYA GHOSHAL FATHER BOUGHT HER A SANITARY PAD: प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल हिने आपल्या गायनातून सर्वांना मंत्रमुग्ध केलय. केवळ देशातच नाहीतर विदेशात सुद्धा तिच्या आवाजाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आजवर अनेक गाणी गायली. तिचं प्रत्येक गाणं चाहत्यांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. आज आघाडीच्या गायिकांपैकी ती एक आहे. परंतु तिच्या या यशामागे तिचा कुटुंबाचा खूप मोठा वाटा आहे. खास करून तिच्या वडिलांनी तिच्या करिअरमध्ये खूप मदत केली..श्रेयाने हॉटरप्लायला नुकतीच मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिनं तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल तसंच करिअबद्दल अनेक गप्पा मारल्या. यावेळी तिने तिच्या वडिलांचा खास उल्लेख करत करिअरमध्ये त्यांनी तिला कसा सपोर्ट केला याबद्दल सांगितलं. यावेळी तिने पहिल्या पीरियड्सचा किस्सा देखील शेअर केला. 'ट्रेनमध्ये प्रवास करतना पहिल्यांदा पिरेड्स आले आणि वडिलांनी त्यावेळी सॅनेटरी पॅड आणून दिलं' असं तिने मुलाखतीत सांगितलं.प्रत्येक मुलींच्या आयुष्यात जेव्हा पहिल्यांदा पीरियड्स येतात तेव्हा खूप भिती वाटते, वेदना होतात. अशावेळी तिला मदतीची किंवा कोणाच्या आधाराची गरज असते. तेव्हा तिच्यासोबत वडिल होते. लेकीला घाबरलेलं पाहून त्यांनी सॅनिटरी पॅड्स आणून दिले. श्रेया म्हणाली, 'मला पहिल्यांदा पिरेड्स आले तेव्हा मी ट्रेनमध्ये प्रवास करत होते, त्यावेळी मी सारेगमपच्या शूटिंगवरून घरी जात होते. मला काय सुरु आहे ते कळलंच नाही. त्यावेळी त्यांनी आधी मला कम्फर्टेबल केलं. आम्ही ट्रेनमध्ये असल्यानं कुठं उतरू शकत नव्हतो. आम्ही घरी गेलो तेव्हा मला सर्वात आधी त्यांनी हायजीन पॅड खरेदी करून दिला.' असं तिने सांगितलं..श्रेयाच्या संगीत क्षेत्रात वडिलांचा खूप मोठा वाटा आहे. लहानपणापासून श्रेयाला संगीताची आवड होती. तिच्या क्षेत्र निवडण्यापासून ते करिअर घडवण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर वडील तिच्यासोबत होते. तिच्या संगीत क्षेत्रात करिअर करण्याच्या निर्णयाला सगळ्यांच्या विरोध होता.परंतु वडील तिच्यासोबत खंबीर उभे राहिले. .बाबो! अक्षय खन्नाने मुंबईत घेतलं तब्बल 'इतक्या' कोटींचं आलिशान घर; मलबार हिलमधील अपार्टमेंटची खासियत काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.