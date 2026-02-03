Premier

कोण्या दिग्गज व्यक्तीने नाही तर 'या' माणसाने दादा कोंडकेंना दाखवली पांडू हवालदार सिनेमातील मोठी चूक

Pandu Hawaldar Movie Interesting Facts : दिग्दर्शक अभिनेते दादा कोंडके यांच्या सिनेमे आजही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. त्यांचा गाजलेला सिनेमा पांडू हवालदारमधील चूक एका सामान्य व्यक्तीने दाखवली होती.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : ज्यांच्या सिनेमांमुळे एकेकाळी मराठी इंडस्ट्रीला सुवर्णयुग परत दिसलं ते कलाकार म्हणजे दादा कोंडके. आपल्या इरसाल अभिनयाने ग्रामीण प्रेक्षकांबरोबर शहरी प्रेक्षकांची गर्दीही दादांनी थिएटरमध्ये खेचून आणली. दादांचे अनेक सिनेमे सिल्व्हर आणि गोल्डन ज्युबिली मध्ये आले. त्यातीलच त्यांचा एक अतिशय गाजलेला सिनेमा म्हणजे पांडू हवालदार.

