कोण्या दिग्गज व्यक्तीने नाही तर 'या' माणसाने दादा कोंडकेंना दाखवली पांडू हवालदार सिनेमातील मोठी चूक

Marathi Entertainment News : ज्यांच्या सिनेमांमुळे एकेकाळी मराठी इंडस्ट्रीला सुवर्णयुग परत दिसलं ते कलाकार म्हणजे दादा कोंडके. आपल्या इरसाल अभिनयाने ग्रामीण प्रेक्षकांबरोबर शहरी प्रेक्षकांची गर्दीही दादांनी थिएटरमध्ये खेचून आणली. दादांचे अनेक सिनेमे सिल्व्हर आणि गोल्डन ज्युबिली मध्ये आले. त्यातीलच त्यांचा एक अतिशय गाजलेला सिनेमा म्हणजे पांडू हवालदार. .अशोक सराफ, उषा चव्हाण आणि दादा कोंडके या तिघांची मुख्य भूमिका असलेल्या या सिनेमाने 1975 हे साल अतिशय गाजवलं. या सिनेमाबरोबरच यातील गाणीही अतिशय गाजली. पण हा सिनेमा रिलीज होण्यापूर्वी त्यात एक मोठी चूक होती जी एका सामान्य व्यक्तीने दादांना दाखवली. वेळेत ही चूक सुधारल्यामुळेच हा सिनेमा सुपरहिट झाला. .दादांनी त्यांचं आत्मचरित्र असलेल्या अनिता पाध्ये यांचं शब्दांकन असलेल्या एकटा जीव या पुस्तकात ही आठवण सांगितली आहे. दादा कायमच सिनेमा तयार झाल्यावर त्याची ट्रायल कोणत्याही पत्रकार किंवा समीक्षकांना न दाखवता बॉम्बे लॅबमधील कर्मचारी आणि इतर स्टाफला दाखवायचे. .पांडू हवालदार या सिनेमाची ट्रायलही त्यांनी बॉम्बे लॅबमध्ये ठेवली होती. फक्त 29 दिवसांमध्ये या सिनेमाचं शूटिंग झालं. पण सिनेमात काहीतरी कमी अशी शंका दादांच्या मनात होती. सिनेमाची ट्रायल पार पडली आणि तिथे उपस्थित असलेल्या एका चहा घेऊन येणाऱ्या मुलाने दादांना सिनेमातील चूक दाखवून दिली. .त्याने सांगितलं की, "तुम्ही सिनेमात जी भूमिका साकारताय त्याच्या घरात एक मुकी मुलगी राहतेय. ही मुलगी खूप मोठ्या साहेबाची मुलगी असल्याचं दाखवलं आहे. मग तुमच्या पोलीस कॅम्पमधील एकाही पोलिसाने तिला ओळखलं कस नाही. कॅम्पमधील पोलिसांपैकी कुणी ना कुणी त्या साहेबाच्या घरी पहाऱ्याला गेलं असेलच ना ?".दादांच्या ही चूक लक्षात आली आणि त्यांनी पुन्हा सिनेमाचं शूटिंग ठेवलं. रुही बेर्डे या सिनेमात ती भूमिका साकारत होत्या. त्यांनी रुही यांना डोक्यावर पदर घ्यायला लावून पुन्हा तिचे कॅम्पमध्ये वावरतानाचे सीन शूट केले. एका मुलाने त्यांना ही चूक दाखवून दिली याचा दादांना अजिबात कमीपणा वाटला नाही.