Smart Sunbai: ‘स्मार्ट सुनबाई’ २१ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला; रहस्य, हास्य आणि कौटुंबिक नात्यांचा अनोखा मेळावा

Marathi Cinema: रहस्य, हास्य आणि कौटुंबिक नात्यांचा संगम असलेला ‘स्मार्ट सुनबाई’ हा चित्रपट २१ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात संतोष जुवेकर, भाऊ कदम, मोहन जोशीसह अनेक दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मराठीमध्ये आता रहस्य, हास्य आणि कौटुंबिक भावबंधांचा संगम घडवणारा एक नवा चित्रपट ‘स्मार्ट सुनबाई’ प्रेक्षकांसमोर येत आहे. दिग्दर्शक शिवाजी दोलताडे आणि निर्माते गोवर्धन दोलताडे, गार्गी तसेच सहनिर्माता कार्तिक दोलताडे पाटील यांचा हा चित्रपट येत्या २१ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

