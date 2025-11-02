पडद्यावर बोलक्या नजरा, आयुष्यात विचारशील मन – स्मिता पाटीलच्या आठवणींना उजाळा

पडद्यावर फार न बोलता डोळ्यांनीच अनेक गोष्टी पोहोचवणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी महत्त्वाचे नाव- स्मिता पाटील. १९७४ मध्ये त्यांच्या अभिनयाचा श्रीगणेशा झाला आणि १९८६ मध्ये वयाच्या अवघ्या एकतिसाव्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. इतक्या लहान वयात कुणाचे असे का व्हावे, म्हणून हळहळणाऱ्या रसिकांना झालेली पुढची जाणीव ही होती, की आता ती बोलक्या डोळ्यांची, सर्वसामान्यांना आपल्यातलीच वाटणारी स्मिता चित्रपटांत कधीच दिसणार नाही! .भारतातील समांतर चित्रपटांचा चेहरा म्हणून जगात माहिती झालेल्या स्मिता यांच्याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता आज नव्याने त्यांचे चित्रपट पाहणाऱ्यांनाही तितकीच जाणवते. हिंदीतील ‘निशांत’, ‘मंथन’, ‘चक्र’, ‘भूमिका’, ‘मंडी’, ‘बाजार’, ‘अर्थ’, ‘मिर्च मसाला’ हे समांतर चित्रपट, मराठी ‘जैत रे जैत’, ‘उंबरठा’ हे चित्रपट आजही अनेक तरुण आवर्जून पाहतात. स्मिता यांनी आत्मचरित्र लिहिले नसले, तरी त्यांना भेटलेल्या व न भेटलेल्यांनीही त्यांच्यावर पुष्कळ लेखन केले आहे. पत्रकार म्हणून स्मिता यांच्याशी ओळख झालेल्या आणि नंतर मैत्री झालेल्या ललिता ताम्हणे यांचे ‘स्मिता स्मितं आणि मी’ हे पुस्तक त्यातील एक. .राजकारणात सक्रिय असलेले वडील आणि सामाजिक कार्यात सहभागी आई, अशी समृद्ध पार्श्वभूमी लाभलेल्या स्मिता यांची सामाजिक प्रश्नांवर- विशेषत: स्त्रियांच्या स्थितीबाबत स्वत:ची काही मते होती. त्यांची ही बाजू या पुस्तकात वाचायला मिळते. ‘उंबरठा’ची नायिका सुलभा महाजन हिचा निर्णय अनेक प्रेक्षकांना का पटला नाही आणि त्या तुलनेत ‘भीगी पलकें’ चित्रपटातील नायिका का जवळची वाटते, याचे स्मिता यांनी केलेले विश्लेषण किंवा ‘कुंकू, बांगड्या, सिंदूर, मंगळसूत्र ही सौभाग्याची लक्षणं मानलेली असली, तरी ही मला ‘बंधनं’ वाटत नाहीत, ’ हे मत असो... पडद्यावर गंभीर भूमिका साकारणारी ही अभिनेत्री खऱ्या आयुष्यातही विचार करणारी होती, याचे चित्र या लेखांत आहे. .स्मिता आणि शबाना आझमी यांच्यातील व्यावसायिक स्पर्धा, विवाहित असलेले राज बब्बर आणि स्मिता पाटील यांचे प्रेमप्रकरण, हे विषय त्या-त्या वेळी प्रचंड चर्चिले गेले. ते या पुस्तकात काही अंशी वाचायला मिळतात. स्मिता यांनी बाळासाठी (प्रतीक बब्बर) ‘मोगरा फुलला’ म्हणणे, स्मिता यांच्या मृत्यूनंतर दोन महिन्यांच्या बाळाला बघायला गेलेल्या आशालताबाईंना स्मिताच्या आईने ते गाणे म्हणायला सांगणे, स्मिता आणि दीप्ती नवल यांची मैत्री, स्मिता आणि अभिनेत्री रेखा यांच्यातील ‘तू ज्या दुकानातून साड्या घेतेस, तिथूनच मीही घेते, पण मला तुझ्यासारख्या साड्या का मिळत नाहीत?’ असे स्त्रीसुलभ संवाद, असे एरवी वाचायला न मिळणारे प्रसंग या कथनात आहेत. .या पुस्तकाला चरित्रकथनाची चौकट नाही. स्मिता यांच्याविषयीच्या लेखांचा हा संग्रह आहे. ‘स्मिता स्मितं आणि मी’ मधील ‘मी’ ही या पुस्तकाची एक मर्यादाही ठरू शकेल. तरीही मैत्रिणीने मैत्रिणीविषयी केलेले लेखन, हे त्याचे स्वरूप त्याची वाचनीयता शेवटपर्यंत टिकवून ठेवते. पुस्तकाचे नाव : स्मिता, स्मितं आणि मी लेखिका : ललिता ताम्हणे संपदा सोवनी.Aishwarya Rai @ 52: अभिषेकला होकार देण्याआधी 7 जणांवर फिदा होती ऐश्वर्या!, मग कशी झाली बिग बींची सून? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.