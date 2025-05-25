Premier

"दुसऱ्याचं घर फोडलं...!" स्मिता पाटीलच्या आईचा राज बब्बरसोबतच्या लग्नाला होता तीव्र विरोध! म्हणाल्या... 'तु तर होमब्रेकर...'

Raj Babbar & Smita Patil : अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्या आईचा राज बब्बरसोबतच्या लग्नाला विरोध होता. त्यांनी स्मिता पाटील यांना 'घर फोडणारी' असा टॅग लावला होता.
Updated on

Bollywood News: बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटील हिचा मोठा चाहता वर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. परंतु वयाच्या अवघ्या 31 व्या वर्षी तिने जगाचा निरोप घेतला. अभिनयाबरोबरच वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा ती खूप चर्चेत होती. परंतु राज बब्बर यांच्यासोबत लग्न केल्यामुळे ती खूप चर्चेत आली होती. तिच्या लग्नाला आईचा प्रचंड विरोध होता.

