'माझा घटस्फोट झाला तेव्हा स्वामींचा...' डिव्होर्सबद्दल स्मिता शेवाळेचं वक्तव्य, म्हणाली...'माझा आयुष्यातल्या कठीण काळात स्वामी...'

SMITA SHEWALE DIVORCE STATEMENT: मराठी अभिनेत्री स्मिता शेवाळे हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक मालिका, सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. दरम्यान अशातच आता स्मिता शेवाळे एका मुलाखतीमुळे चर्चेत आली आहे. काही वर्षांपूर्वी स्मिताचा घटस्फोट झाला होता. त्या कठीण काळात स्वामींनी कसा आधार दिला, याबद्दल तिने सांगितलय. .घटस्फोटाबद्दल काय म्हणाली स्मिता?स्मिता शेवाळे हिने नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीमध्ये बोलताना स्मीता म्हणाली की, 'जेव्हा माझा घटस्फोट झाला तो माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात अवघड काळ होता. मला माझं आयुष्य संपल्यासारखं वाटतं होतं. एक व्यक्ती चुकीची वागते, तेव्हा देव आपल्यासमोर १०० चांगली माणसं आणतो. परंतु आपण काही गोष्टीमुळे खचलेलो असतो. त्यामुळे आपल्याला त्रास होतो.'.'मला अजुनही आश्चर्य वाटतय की, माझा घटस्फोट होऊन तीन वर्ष झाली तरी कुठेच वाच्यता का झाली नाही? कारण मला माहितीय, माझे स्वामी माझ्या पाठीशी आहे. मी माझं युट्यूब चॅनल सुरु करुन चार वर्ष झाले. पण तरीही मला असूनही कोणीही त्या घटनेबद्दल विचारलं नाही. फक्त एका चाहत्याने विचारलेलं, तेव्हा मी व्हिडिओ शेअर करत सगळं सांगितलं होतं. मी चांगल्या गोष्टी आत्मसाद केल्या. मी काम करु शकले नसते. चांगली आई होऊ शकले नसते. परंतु मी शांत राहिले आणि पुन्हा उभी राहिले. हे फक्त स्वामीमुळे घडलं' असं स्मिता म्हणाली..दरम्यान स्मिता शेवाळेबद्दल बोलायचं झालं तर स्मिता हिने 'यंदा कर्तव्य आहे' या सिनेमातून अभिनयाच्या करिअरला सुरुवात केली. त्यानंतर कणिका, सुभेदार, चल लव्ह कर, लाडी गोडी सिनेमामधून ती प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. कालाय तस्मै नम:, चार चौघी, तु माझा सांगाती, मुरांबा सारख्या मालिकामधून सुद्धा तिने प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं.