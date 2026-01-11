सिंहगड कॉलेजविरोधात आंदोलन केलेल्या दिव्या शिंदेची बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री, इतर स्पर्धकापुढे दिव्याचं सरकार टिकणार का?

BIGG BOSS MARATHI 6: मराठी मनोरंजनविश्वात चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये घरातील पहिल्या दिवसापासूनच प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढताना पहायला मिळतेय. यंदाच्या सीझनमध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर दिव्या शिंदे, जी सोशल मीडियावर ‘सरकार’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत, तिने बिग बॉसच्या घरात धमाकेदार एन्ट्री केली आहे. ती सिंहगड कॉलेजविरोधात केलेल्या आंदोलनांमध्ये चर्चेत आली होती. .दिव्या शिंदे सोशल मीडियावर सामाजिक सेविकाआणि थेट संवादांमुळे ओळखली जाते. तिने तिच्या संवादकौशल्यांनी, तसंच बेधडक भाषणाने अनेकांची मन जिंकली आहे. आता त्याच आत्मविश्वासाने तिने बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री घेतल्यामुळे स्पर्धकांमध्ये आणि प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..bigg boss marathi 6 घरात दिव्याने एन्ट्री केल्याने इतर स्पर्धकांसोबत तिचा जम बसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. घरातील धमाल, ट्विस्ट आणि बेधडक बोलण्यामुळे दिव्याची एन्ट्री नक्कीच रंगतदार ठरणार आहे. तसंच यंदाच्या सीझनमध्ये तिचा जम बसणार का? हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सोशल मीडिया स्टार करण सोनवणेची बिग बॉस मराठी 6 मध्ये धमाकेदार एंट्री, सोनवणे वहिनी घरात राडा घालणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.