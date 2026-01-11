Premier

सिंहगड कॉलेजविरोधात आंदोलन केलेल्या दिव्या शिंदेची बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री, इतर स्पर्धकापुढे दिव्याचं सरकार टिकणार का?

DIVYA SHINDE ENTERS BIGG BOSS MARATHI 6 HOUSE: सोशल मीडिया स्टार दिव्या शिंदे उर्फ ‘सरकार’ बिग बॉस मराठी 6 घरात धमाकेदार एन्ट्री करतेय. सिंहगड आंदोलनातील तिचा आत्मविश्वास आता घरात रंगतदार ट्विस्ट आणि मनोरंजन आणणार आहे.
DIVYA SHINDE ENTERS BIGG BOSS MARATHI 6 HOUSE

DIVYA SHINDE ENTERS BIGG BOSS MARATHI 6 HOUSE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BIGG BOSS MARATHI 6: मराठी मनोरंजनविश्वात चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये घरातील पहिल्या दिवसापासूनच प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढताना पहायला मिळतेय. यंदाच्या सीझनमध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर दिव्या शिंदे, जी सोशल मीडियावर ‘सरकार’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत, तिने बिग बॉसच्या घरात धमाकेदार एन्ट्री केली आहे. ती सिंहगड कॉलेजविरोधात केलेल्या आंदोलनांमध्ये चर्चेत आली होती.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
bigg boss marathi
Entertainment news
marathi bigg boss
bigg boss
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.